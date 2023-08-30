颱風假泡湯！ 高雄風雨未達標 明正常上班課 18:152023/08/30 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市府宣布，高雄市31日正常上班上課。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強颱「蘇拉」來襲，高市府30日傍晚宣布，根據中央氣象局提供資訊，高雄市31日平地及山區雨量和風力均未達停班課標準，因此高雄市31日正常上班上課。 蘇拉颱風來襲雲林無風無雨 明照常上班、照常上課 大眼蘇拉「暴風圈中午觸陸」氣象局增加警戒範圍 蘇拉颱風逼近 台東縣31日正常上班課 #高雄 #強颱 #蘇拉 #停班停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇拉轉強颱「再開眼」！陸警涵蓋屏東 3縣市大雨 03:512023/08/30 生活 蘇拉來襲逢年度大潮 桃園消防籲加強防颱及淹水整備 18:442023/08/30 生活 蘇拉颱風逼近！ 高雄山區撤離57人 第四作戰區升災害應變中心一級開設 16:572023/08/30 生活 別再幻想颱風假！陸警解除時間曝 明8縣市風雨最猛 14:022023/08/30 生活 「海葵」明轉強颱 殺向沖繩！北台灣要警戒 15:012023/08/30 生活 颱風攪局恆春搶孤取消 鎮公所拚孤棚拆除前辦紀念賽 16:262023/08/30 生活 強颱蘇拉雨彈來了！3縣市豪、大雨特報 這地最猛 10:022023/08/30 生活 影》蘇拉強颱外圍環流發威 襲擊富岡漁港掀8米巨浪 18:462023/08/30 生活 蘇拉颱風外圍環流狂掃 3縣市豪大雨 一路炸到天黑 16:082023/08/30 生活 防偽油墨月曆 《高雄立》奪2023德國紅點設計大獎 12:082023/08/30 生活 中元節逢颱風攪局 蔡英文、賴清德發文祈風調雨順 12:402023/08/30 政治 不斷更新》蘇拉來襲颱風假放不放？台中、台南8縣市宣布了 17:262023/08/30 生活 蘇拉陸警解除時間曝！海葵接力「夾擊台灣」 天氣不穩到下周 17:322023/08/30 生活 嚴防強颱蘇拉 明霸克露橋不排除晚間7時起封閉 12:022023/08/30 生活 批817大雨水利設備故障 藍議員酸政府別再「落漆」 12:332023/08/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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