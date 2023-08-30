強颱「蘇拉」來襲，高市府30日傍晚宣布，根據中央氣象局提供資訊，高雄市31日平地及山區雨量和風力均未達停班課標準，因此高雄市31日正常上班上課。

蘇拉颱風來襲雲林無風無雨 明照常上班、照常上課
大眼蘇拉「暴風圈中午觸陸」氣象局增加警戒範圍
蘇拉颱風逼近 台東縣31日正常上班課
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