為促進媒體與數位平台談判，立委盼催生媒體議價立法，數位部今召開新聞業與大型數位平台的第3輪對話，達成2共識。數位部指出，Google已拋磚引玉提出「台灣新聞數位共榮基金」，今年7月底至8月13日已完成第一階段收件，但雙方也呼籲其他數位平台和政府主動投入資源，支持新聞產業永續。

數位部指出，Google、數位經濟暨產業發展協會等10名代表今日都有雨新聞業展開對話，由數位部、文化部、國家通訊傳播委員會等官員共同主持。

新聞產業公會主張是加速完成立法，呼籲平台建構與媒體的「夥伴快速爭端解決機制」，避免數位平台上的盜版與詐騙行為，跨國數位平台也應該杜絕假冒帳號的廣告投放，避免知名人士的名聲成為詐騙的工具。

Google則主張，將用行動支持台灣建立一個永續與健全發展的新聞生態系，將提供產品、服務支援與財務資源給全球的新聞發布商，在數位時代產製高品質的新聞，而「台灣新聞數位共榮基金」支持的「nDX 新聞獎助計畫」，則是推動轉型的契機。

數位部指出，新聞業代表和數位平台代表共識有兩點，第一在網路開放性原則上，推動健全的新聞媒體環境有助於民主社會發展，追求共榮雙贏，營造一個多元、可持續和創新的新聞生態系；第二是Google與新聞業都樂見「台灣新聞數位共榮基金」正面發展，也歡迎各界響應，呼籲數位平台和政府主動投入資源。