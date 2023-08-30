163braces朵芸推出《filter》EP。（形上娛樂提供）

163braces朵芸推出《filter》EP。（形上娛樂提供）

有「國民女友」稱號的163braces朵芸推出首張創作EP《filter》，長相甜美的她，在YouTube上擁有近90萬訂閱、4000萬觀看次數的她，首度公開英文名字由來是「身高＋牙套」的組合。她日前參加新北市河海音樂季，一連帶來〈控制〉、〈murmur〉、〈W〉等8首歌曲，她表示：「因爲臺下鼓勵的眼神，讓我生出信心，克服緊張！」成功解鎖人生第三次的大型音樂祭演出。

163braces朵芸亦表示，在音樂上受到泰勒絲（Taylor Swift）的啟發，形容她像是「一座很遙遠卻始終存在的燈塔」激勵著她。目前宣傳正起跑的163braces朵芸，日前上Pop Radio「Fun Music」專訪直播，居然有6500人同時在線觀賞，連主持人DJ Emily都說這是從來沒有過的人潮，163braces朵芸也興奮官宣近期將會有人生首次專場演唱會，請大家拭目以待。

163braces朵芸在疫情期間曾於YouTube上傳1支名為《我也是》的10秒影片，讓她聲名大噪，近兩年來她開始提筆創作，展現音樂的光芒，她因接下gerena（call of duty手遊）的工作，而喜歡上跟形上娛樂團隊工作的氛圍，一拍即合，成為公司簽約歌手，而邁向創作之路。在她的首張創作EP《filter》裡，收錄了她這些日子累積的4首創作。

而她對MV拍攝初體驗也相當難忘，笑說發生一點小慘事，因這次專輯有些趣味想法，「特地去租了紅外線攝影機，做了一件大斗篷，要跟團隊去深山裡探險！」拍攝當天去到宜蘭太平山遊樂園區內的神秘湖泊－三星池，結果團隊大迷路，而且手機還沒訊號，「也許是我們都太小看山了！哈哈，每個人都穿得超級不適合去爬山，我的靴子還走到開口笑，大家都超狼狽的」，所幸最後化險為夷，大家平安歸來，她說此行真的很難忘，但也打趣：「以後絕對不出外景了！」

此外，她也首度揭開為何取名163braces之謎？她說：「單純是以我的身高加上牙套而來。」表示一方面其實沒有滿意的英文名字，加上高中時還戴著牙套，被老師叫「小鋼牙」，「老師就在我的筆記本上寫了braces，我覺得滿好的，也滿特別的，覺得就是它了！」她說偶爾會看到外國人留言說這名字很荒唐，而且有些自動翻譯的網站，會讓她頻道名顯示成「163大括號」，也讓她覺得超級大爆笑。