桃園市長張善政今天參訪位於蘆竹區的益鈞環保科技公司，其為全球首家從事廢棄尿布循環再利用的新創公司，他也大讚該公司致力於環保是桃園的驕傲。

桃園市長張善政表示，先前有媒體採訪並詢問桃園有無具代表性的公司，他當時便有點名益鈞環保科技公司，回收尿布的處理法對環境來說是一大福音，很榮幸可以來參訪桃園的驕傲。

經發局表示，尿布在台灣為一般廢棄物，許多家戶、機構使用後即丟，粗估台灣每日至少有428噸待處理的事業廢棄尿布，而目前尿布是以焚燒或掩埋處理為主。

如若透過焚燒，尿布中的塑膠及高吸水分子就會傷害焚化爐，使其降低使用年限，並造成空氣汙染與碳排放。倘若選擇掩埋處理，則因為尿布中的塑膠恐需400年才能分解，在土地中隨著雨水沖刷等影響，讓土壤、河流等充滿塑膠微粒進而汙染海洋，屆時整個食物鏈生態都受到塑化影響。

經發局指出，益鈞環保科技公司致力於廢棄物管理、循環經濟等領域的專利技術創新與應用，研發出一系列瑕疵廢棄尿布處理流程，將原本被視為的垃圾的物品，轉化為能再次銷售使用的再生原料，還原3大主要高價值再生材料，包括塑膠、紙纖及高吸水分子，經相關溯源認證後再次銷售，可降低對地球資源負擔與汙染。

經發局張誠表示，為因應國際淨零碳排趨勢，市府將全力支持和鼓勵環保創新企業的發展。此外，市府也成立投資服務中心，跨機關整合各種投資服務事項協助企業投資桃園，協助企業土地協尋、用地變更、建物興建、工商登記、人才招募及投資獎勵等，與企業共創友善投資環境。