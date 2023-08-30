有網友近日在社群指控，「饒河夜市某水果攤專坑外國觀光客。」消息曝光引起討論。不過，有知情人士向《中時新聞網》爆料，「饒河夜市坑殺外籍客的水果攤老闆，和士林夜市爭議水果攤是同一老闆」。驚人內幕全曝光。

獨/饒河夜市專坑外國客？水果攤遭爆「和士林同爭議業者」 知情人火大全說了

一名有網友日前在社群抱怨說，「7月中和越籍朋友到饒河夜市，前往某水果攤買榴槤時，老闆原本說，『一份100多元』，後來聽朋友是越南口音，馬上又改口『一份400元』。」最後這名越籍朋友怕不好意思，只好硬著頭皮付錢，惡質行徑原po全看傻眼。

饒河夜市吸引許多外國觀光客。（讀者提供）

台灣夜市深受外國旅客喜歡，如今又爆出疑似坑殺外國客事件，讓人馬上聯想到，「士林夜市水果攤坑殺遊客翻版」。有知情人士表示，「之前士林夜市坑殺觀光客的老闆，早就轉移陣地到饒河夜市去了，他們都用同一批的外籍移工在顧攤，有幾個是我所知道的，就是有這種老鼠屎，破壞台灣觀光形象，真的很不可取！」

知情人爆，「饒河夜市坑殺水果攤，和士林夜市同爭議業者」。（讀者提供）

住饒河夜市附近民眾說，「有次經過那一攤，我聽到老闆說，『釋迦300多元』，但我不確定是一盒還是一顆的價格，當下客人也有反應很貴，並跟老闆爭執，我雖不了解行情價，但300元真的蠻貴的」。

北市消保官提醒，夜市現切水果應有清楚的標價。（讀者提供）

北市消保官29日晚上帶隊到饒河夜市突擊抽查，北市主任消保官楊麗萍受訪表示，「本次稽查重點針對攤商標價是否明確、有沒有虛偽佈達、隱匿的情勢，以及攤商現切水果標價、單位及計價方式是否明顯標，若標價不清，現場會先勸導改善，業者現場有改善完畢，就不會有後面相關程序」。