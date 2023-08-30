新北淡水新市鎮發展快速，近年來人口大幅成長，新北市教育局新建淡海國小以滿足當地就學需求，112學年度開始招生，但今天開學日，民進黨新北市議員鄭宇恩卻接獲家長投訴，指學校開學前還在趕工，甲醛味道濃，擔心影響師生健康。教育局回應，經檢測都是符合標準，請家長放心。鄭宇恩預計9月1日前往學校會勘。

鄭宇恩今在議會臨時會質詢教育局長張明文，淡海國小招生延宕兩年，今年終於開始招生小一到四年的學生，五、六年級教室還是在施工，這不是正常的事，以後最好一次全部完工。

鄭宇恩說，今天開學馬上就有家長向她反映教室甲醛味非常重，可想而知，因為連周末她都看到工人在趕工，校長也承受很大的壓力，質疑沒有禁制期，學生進到教室上課，馬上聞到濃濃甲醛味，甚至有家長拿機器測發現快要超標，因甲醛是致癌物質，讓家長非常擔心。

鄭宇恩指出，新建校舍剛油漆完味道太濃，有影響師生健康疑慮，要求教育局解決。張明文回應，這半年教育局都全力關心新校舍的施工進度，相關施工品質都會全力把關。

教育局工程及環境教育科長蘇柏宇補充，學校檢視過所有的課桌椅櫥櫃及油漆，甲醛都是合於標準，有的零，有的低於標準值，甚至檢測不出來，學生講的可能是新成品會有些異味，已通知學校下課時及六日間打開門窗，讓空氣流動，味道應該就會消除了，不會有甲醛疑慮。

國民黨新北市議員陳明義則認為，校舍興建不該採統包工程，否則承包商容易便宜行事，要求教育日後事先在招標案寫清楚。