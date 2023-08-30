國際貨幣基金組織（IMF）今天在一份報告中表示，氣候變遷可能會加劇脆弱及飽受戰亂蹂躪國家的衝突，導致死亡率上升和國內生產毛額（GDP）大幅下降。

路透社報導，世界銀行（World Bank）每年都會修訂一份「脆弱及受衝突影響國家」名單，目前有39個國家列名，其中21國在非洲。今天的報告涵蓋了自2006年以來上榜的全部國家，共61國。

報告發現，氣候衝擊不會引發衝突，但會加劇現有的動亂並使飢荒和貧困等其他根本弱點更為惡化。

國際貨幣基金組織表示，到2060年，這類脆弱國家因衝突而死亡的人口比率可能會增加近10%，而氣候變遷還可能使這些脆弱國家再增加5000萬人陷入飢餓。

儘管近幾個月來全球氣溫迭創歷史新高，氣候變遷的證據越來越多，但實際採取行動的政治意願卻因經濟疲軟而受到削弱。

非洲領導人表示，由於大多數非洲國家在導致全球暖化的溫室氣體排放中所佔比重相當小，富裕國家應提供更多資金幫助他們適應氣候變遷並過渡到綠色能源。

預計他們將在9月4日至6日舉行的非洲氣候峰會（African Climate Summit）上努力達成統一的氣候談判立場，以因應11月底在阿拉伯聯合大公國舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）