陸保廠C基地面積約1.59公頃、達4,815坪，為住三土地，容積率350％，估權利金底價將超過70億元，由於此案距離101不到1公里，為北市僅存大面積精華地段地上權案，單獨列標將成為廠商必爭標的。

為推動社宅，行政院先前一度考慮把C基地移為社宅用地，但經會議評估後，決定C基地還是用於公開招標。