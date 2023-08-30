陸保廠C基地面積約1.59公頃、達4,815坪，為住三土地，容積率350％，估權利金底價將超過70億元，由於此案距離101不到1公里，為北市僅存大面積精華地段地上權案，單獨列標將成為廠商必爭標的。
為推動社宅，行政院先前一度考慮把C基地移為社宅用地，但經會議評估後，決定C基地還是用於公開招標。
財政部國產署30日表示，位於台北市信義區、鄰近台北101的「陸軍保養廠C基地案」可望於明年初單獨列標，目前已有潛在建商接觸，粗估權利金底價將逾70億元。
陸保廠C基地面積約1.59公頃、達4,815坪，為住三土地，容積率350％，估權利金底價將超過70億元，由於此案距離101不到1公里，為北市僅存大面積精華地段地上權案，單獨列標將成為廠商必爭標的。
為推動社宅，行政院先前一度考慮把C基地移為社宅用地，但經會議評估後，決定C基地還是用於公開招標。
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