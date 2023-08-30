陸保廠C基地面積約1.59公頃、達4,815坪，為住三土地，容積率350％，估權利金底價將超過70億元，由於此案距離101不到1公里，為北市僅存大面積精華地段地上權案，單獨列標將成為廠商必爭標的。

為推動社宅，行政院先前一度考慮把C基地移為社宅用地，但經會議評估後，決定C基地還是用於公開招標。

住盟提6大社宅主張 將訪3組總統參選人
台中綠議員批潭雅神社宅0規畫 住宅處：持續與中央一起努力
國家住都中心推「頭家安居」 潭子490戶社宅開工
#陸保廠 #單獨 #列標 #權利金底價 #社宅