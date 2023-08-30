被告翁文鍾、翁瑞蓮、蔡佩真因英瑞-KY營運狀況不佳，導致股價持續下跌，為維護英瑞-KY公司股價，涉嫌於108年及109年間操縱英瑞-KY公司股價。

被告翁文鍾明知英瑞-KY公司集團償債能力有重大疑慮，竟仍基於內線交易之不法犯意於前述消息公開前於109年及110年間，大量賣出英瑞-KY公司股票以規避損失，而有違反證券交易法之情事，業經臺灣臺南地方檢察署提起公訴。

依臺灣臺南地方檢察署刑事起訴書所載，被告翁文鍾、翁瑞蓮、蔡佩真涉嫌於108年及109年間操縱英瑞-KY公司股價；被告翁文鍾涉嫌於109年及110年間內線交易英瑞-KY公司股票，影響證券交易市場秩序及投資人之權益。

本案投資人求償受理條件如下，首先操縱股價方面，操縱期間一、二：於108年4月16日起至108年5月15日、108年8月5日起至108年9月4日，於市場上買進英瑞-KY公司股票之投資人，且經扣除於前開期間內賣出英瑞-KY公司股票所獲利益後，仍受有損害者。

操縱期間三：於109年2月27日起至109年3月30日，於市場上買進英瑞-KY公司股票之投資人，且經扣除於前開期間內賣出英KY公司股票所獲利益後，仍受有損害者。

至於內線交易方面，於109年11月5至6日、9日至12日、16至19日、23至27日；109年12月7至11日、14至18日、21至25日、28至31日；110年1月4至5日、8日、18日；110年2月5日、17日、23至26日；110年3月2至4日、8至9日、11日（其中一日即可）「買進」英瑞-KY公司股票之投資人。

投保中心為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，受理英瑞-KY公司股票投資人團體求償事宜，請符合資格之投資人儘快備妥文件並填具表格，於10月2日前寄回投保中心，以便統一辦理，詳情請查詢投保中心網站或撥2712-8899洽詢。