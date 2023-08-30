掃描文資故事盒裡QR CODE可以前往互動式網頁，導覽民眾遊覽各文資景點，體驗挖礦尋寶樂趣。（蔡宗穎攝）

新北市文化局長張䕒育、基隆市文化局副局長李添慶、台北市文化局主任祕書劉得堅及桃園市文化局主任祕書張至敏出席「跨域．跨藝－新北文資走讀任意門」啟動儀式。張䕒育表示，今年特別推出以「鐵道、礦業」為主題的3條基北北桃走讀路線，串連基北北桃特色文資及小吃，帶領民眾來一趟文資走讀之旅。

除了基北北桃文化局代表出席，另外還有5組傳藝保存者共同列席啟動儀式，活動開始由布袋戲保存者，藝師許正宗帶來一段布袋戲演出，為2023文資走讀活動揭開序幕。

張䕒育表示，新北市每年都在全國古蹟日推出不同活潑的古蹟走讀活動，今年希望疫情之後鼓勵民眾走出戶外，因此結合5大美學廊帶、橫跨10個行政區、規畫13條走讀路線同時舉辦20場走讀活動，其中5場融入傳統藝術，讓民眾參加走讀同時，體驗傳統藝術之美。

為了因應安坑輕軌通車，新店場走讀活動安排串聯輕軌「雙城站」及市定古蹟「新店安康接待室」，結合APP導覽與特色劇團表演，吸引年輕時代「跨域．跨藝」關注文資議題，同時帶領民眾體驗嶄新的古蹟體驗模式。

另外，張䕒育提到，今年基北北桃合作推出以鐵道、礦業為主題的「文資故事盒」，設計3條新北連接基隆、台北、桃園的走讀路線，並推出文資盒。張䕒育說，希望民眾透過文資盒體驗到挖礦尋寶的感覺，同時每個文資盒中都會有一個QR CODE，民眾掃描後可以跟隨網頁導覽、互動，品嚐盒中的當地特色小點心，盒中還有合作商家的優惠券可以使用。

3款文資盒分別以「親情」、「友情」及「愛情」為主題，帶領民眾體驗基北北桃12處文資景點。新北與基隆間以「八斗子－平溪線」發展出「山海礦坑」路徑，以「八斗子－平溪」鐵道貫穿2市頭尾4處文資點；新北市、台北市以消失的萬新鐵路延伸出「市郊礦路」路徑，貫穿萬華到新店的4個景點；新北市、桃園市則以三峽、大溪老街場景設計「茶香礦味」路徑，一探過去產業商貿集散中心的榮光。

張䕒育表示，希望透過文資走讀活動，帶領民眾認識文化、古蹟，同時促進在地經濟及觀光。另外，為了響應全國古蹟日，市府於9月16、17日周末特別免費開放文化局轄內博物館、古蹟等文資點供民眾參觀，鼓勵民眾一起響應全國古蹟日。

針對審計部報告指出，2022年走讀路線未涵蓋公共藝術設置較少或無設置的偏鄉地區，文化局回應表示，文資走讀路徑去年不僅涵括貢寮、金山、泰山等偏遠地區，公共藝術以走讀旅行及工作坊帶領民眾認識如樹林線、土城線、安坑輕軌線的公共藝術及市政建設成果，並有專為石碇、烏來、雙溪等偏鄉國小師生量身打造之美學體驗營，今年也有樹林、瑞芳、汐止、新店、新莊等10個行政區的路線。