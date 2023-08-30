首個落實「認房不認貸」的一線城市誕生！今天（8月30日）廣州官宣優化個人住房貸款中住房套數認定標準，確定居民家庭成員申請貸款購買商品住房時執行「認房不認貸」。中新網今天發文解析，為何是廣州打響一線城市「第一槍」？北上深還會遠嗎？

為何是廣州？

8月30日，據廣州市人民政府網站消息，廣州市人民政府辦公廳日前發佈《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》。

其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

這也意味著，廣州確認執行「認房不認貸」。本輪樓市調整週期裡，四大一線城市中，廣州搶得了這一政策的先機。

「這是2017年以來一線城市政策放鬆力度最大的政策，充分體現了一線城市供求關係發生了重大的變化，一線城市對購房政策做出了極其寬鬆、積極優化調整的動作導向。」易居研究院研究總監嚴躍進認為。

「這一政策直接利好兩類人群，一是本地換房人群，名下住房出售後，新購住房可按首套執行信貸政策，首付比例與房貸利率均出現大幅下降；二是在異地有購房人群，在認定套數時只核查在廣州的住房情況，因此即使外地有房，只要在廣州無房，同樣可按首套執行信貸政策。」張波認為，政策落地後預計對市場的推動作用力度會較大，市場短期內復甦的概率大大增強，同時會先推動二手房交易量出現較大幅度增長，並再傳導到新房市場。

至於為何是廣州？鏡鑒諮詢創始人張宏偉表示，北上廣深等四個一線城市中，廣州樓市的庫存壓力最大，廣州第一個表態優化個人住房認定標準也是理所當然，有助於激活廣州樓市的改善需求和緩解廣州的去庫存壓力。

以大陸國家統計局發佈的7月房價為例，7月廣州新房價格環比下降0.2％，二手房價格則環比下跌1％，跌幅為四個一線城市之首。

這也反映到了新房網簽的數據上。克而瑞數據顯示，今年7月，廣州新房網簽環比同比「雙降」。其中，網簽成交75.83萬平方米，環比下降29.9％，同比下降15.9％。

另據廣州市7月最新公佈的統計數據，2022年廣州常住人口1873.41萬人，戶籍人口1034.91萬人；戶籍人口出生率10.71‰，自然增長率5.10‰。

北上深會跟進嗎？

近日，大陸住建部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發了《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。這也讓購房者和業界對未來會否有更多城市，尤其是一線城市執行這一政策，有了更多的期待。

「若地方加快『認房不認貸』執行速度，將有利於帶動需求入市，核心城市樓市『金九銀十』行情可期。」中指研究院市場研究總監陳文靜表示。

嚴躍進認為，當前一線城市在此類政策方面的落實節奏比較慢，而廣州是一線城市首個公布政策的，這就意味著一線城市在這個政策上真正做了調整。其也會促使其他三個一線城市近期加快政策公布，以更好落實「認房不認貸」的政策內容。

「預計9月初其他幾個一線城市也會推出相關政策，但是否會有條款修正，需要看情況。畢竟其他三個一線城市市區一些住房認購還是略偏熱，是否需要市區郊區分類調控，也要看情況。」嚴躍進認為。

張宏偉預計，行業內都預期8月底、9月初一線城市會落地的具體的鼓勵樓市需求的措施，目前看下來，三部委的新政首先在廣州落地，預期其他一線城市也均會跟進。同時，其他的相關配套組合拳措施也會公布。

「一線城市政策的落地為其他二、三線城市樹立了標桿和政策公布的方向，預計接下來1-2個月，為各城市『一城一策』樓市政策推出的密集期。」張宏偉說。