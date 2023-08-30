日本政府8月24日起將福島電廠核廢水排放入海，引發中國大陸強烈不滿，全面禁止日本水產品進口。日本外相林芳正表示，不排除向世界貿易組織（WTO）提出申訴。大陸官媒《環球日報》發表評論稱，中國在核污染水排海問題上始終堅持國際正義立場，卻成為日本重點攻擊的目標，「日本正採取卑劣手段對中國倒打一耙」，並點名東京、華盛頓的自私政客，以及東電公司的自私商人在排核污問題站在世界對立面。

文章指出，日本現在已經放棄了在排海問題上與中國進行理性溝通的努力，轉而向中國潑髒水、倒打一耙，通過轉移焦點淡化自己的「有罪」色彩，甚至使用各種卑劣乃至下三濫的手段「以攻為守」。其惡劣行徑與強推核污染水排海倒是形成了反面的「相得益彰」。

官媒提到，日本通過炒作中國國內的一些個別消息，製造出「日本正遭受中國反日情緒傷害」的假象。比如日媒刻意突出報導中國民眾給日本機構打騷擾電話，日本政府聲稱對此情況「極度遺憾和憂慮」，但絕口不提造成如此局面的根源在於核污染水排海。「日本這次的輿論行動極力將自己從加害者偽裝成受害者，以在國際上博取理解和同情。」

文章表示，「海洋生態環境保護是全人類的共同任務，中國的立場出於公義，坦坦蕩蕩，並已多次講得很清楚，反倒是美國支持及縱容日本排海的動機明顯可疑。」

文中稱，日本攻擊中國的環境問題，將其與福島核污染水相提並論、混為一談，以實現「圍魏救趙」的效果。還有西方媒體指責中國丟棄塑料及碳排放等，污稱「中國政府在氣候變化政策上也撒謊」。中國重視環境保護，不需要外人來提醒，取得的成效更是舉世公認。

官媒最後強調，在日本排海問題上，中國是和包括日本、韓國、美國在內所有關心海洋生態的各國民眾站在一起的，而站在世界對立面的是東京、華盛頓的自私政客，以及東電公司的自私商人。