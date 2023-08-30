美國夢幻隊今天在世界盃籃球賽首節就打出31比12攻勢，猶如大人打小孩般，NBA灰狼狀元郎愛德華茲獨拿13分，比約旦全隊還要多，在雙方實力懸殊的差距下，美國隊以110比62輕取約旦，三戰全勝晉級次輪16強循環複賽。

第一節就被打爆的約旦，第二節在前NBA球員霍利斯傑佛生的帶領下連得8分吹起反攻號角，但哈利伯頓的連續兩顆三分球破網澆熄了約旦球員的氣焰，不過歸化至約旦，曾效力過籃網、暴龍和拓荒者的傑佛生像是拚命三郎鬥士，不顧右腳翻船以及半空中狠摔落地依舊勇往直前，希望能激勵隊友士氣，可惜雙方實力太過懸殊，半場結束美國隊將領先差距擴大至62比33。

打完前三節取得87比49大幅領先的美國隊，總教練科爾在第四節將先發主力全部換下改由替補球員輪番上陣，全隊12名球員都留下得分數據，最終以48分之差輕鬆獲勝，愛德華茲22分、8籃板、4助攻，傑倫傑克生12分、6籃板，傑倫布朗生10分。