台北市中山區中山北路今天（30日）發生一起死亡意外，上午11時許，一名林姓機車騎士行經中山北路一段75號巷口時，前方一棵直徑約40公分，高度約15公尺的大型楓香樹突然斷裂倒塌，當場砸中林男。後方車輛的行車紀錄器畫面也曝光，該路樹不到1秒鐘就倒下，瞬間奪命。

林男當場連人帶車重摔、血流滿面，警消獲報到場，發現林男已失去生命跡象，警方獲報後趕抵現場，立即給予CPR急救，並封鎖現場，救護人員到場接手處理，隨即送往馬偕醫院搶救，但林男最後仍因為傷勢過重，經過院方急救，1小時後仍宣告不治。