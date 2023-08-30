蘇拉颱風來襲雲林無風無雨 明照常上班、照常上課 18:272023/08/30 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣無風雨，31日照常上班、照常上課。（翻攝自中央氣象局網頁／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣政府30日宣布，依據中央氣象局預報資料，雲林縣未在蘇拉颱風警戒區域範圍內，因此31日照常上班、照常上課。 蘇拉暴風圈進入台灣陸地 中央籲持續加強防颱整備 蘇拉颱風逼近！ 高雄山區撤離57人 第四作戰區升災害應變中心一級開設 強颱蘇拉暴風圈逼近 金門災害應變中心今晚三級開設 #雲林 #蘇拉 #颱風 #警戒區 #上班 也許您會感興趣 推薦閱讀 大眼蘇拉「暴風圈中午觸陸」氣象局增加警戒範圍 10:412023/08/30 生活 嚴防強颱蘇拉 明霸克露橋不排除晚間7時起封閉 12:022023/08/30 生活 蘇拉颱風外圍環流狂掃 3縣市豪大雨 一路炸到天黑 16:082023/08/30 生活 蘇拉颱風逼近 台東縣31日正常上班課 17:382023/08/30 生活 雲林愛心助學育苗專案 讓弱勢學子用教育翻轉人生 13:222023/08/30 生活 颱風蘇拉逼近 台東縣府、東管處推「這樣」觀浪最安全 15:452023/08/30 生活 颱風假泡湯！ 高雄風雨未達標 明正常上班課 18:152023/08/30 生活 蘇拉「這時候」影響最劇 花蓮市抽水站全面備戰 17:462023/08/30 生活 蔣萬安隔海關心蘇拉動向 李四川：更需注意「這個颱風」 09:462023/08/30 生活 因應蘇拉颱風陸警 台東縣災害應變中心一級開設 12:002023/08/30 社會 強颱蘇拉來襲屏東6680戶停電 台電動員100人搶修 18:182023/08/30 生活 別再幻想颱風假！陸警解除時間曝 明8縣市風雨最猛 14:022023/08/30 生活 新颱風「鴻雁」恐接力生成！後面還有熱帶雲簇醞釀中 07:272023/08/30 生活 蚵架遭指阻礙風電工作船進出 雲林蚵農喊冤：遭抹黑成綠能蟑螂 16:032023/08/30 生活 「海葵」明轉強颱 殺向沖繩！北台灣要警戒 15:012023/08/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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