台中市大明高中今年透過大學「特殊選才」、「繁星入學」、「學測」、「統測」等多元管道，高中部及藝術設計群學生多人錄取國立大學，董事會也頒發出高達100萬獎學金給即將奔赴頂標大學的優秀學子。

大明高中校長郭喬雯表示，學校今年透過學測、特殊選材、統測等多元管道錄取國立指標大學的學生人數大幅攀升，今年高中部陳秀煊錄取國立成功大學、廣設科耿筠渟錄取國立清華大學、高中部郭冠佑錄取國立師範大學。

為鼓勵國中部直升就讀錄取國立頂尖大學的學生，由大明高中董事會提供百萬獎學金，頒發給錄取國立大學的學生，期許日後持續發展。

大明高中董事會董事宋一芬表示，大明高中即將邁向辦學一甲子，董事會一路走來深耕辦學的理念從未動搖改變，將持續秉持優良校風以「國際力」、「藝術設計美力」扎根奠基、打造國際教育及雙語教學，結合品德教育、藝術美學園地的全方位學習環境。

郭喬雯也說，學校今年辦學成果豐碩，這是老師教學和學生共同努力的成果，也讓學生在不同領域的專長上有所發揮、找到自己的夢想。在董事會的全力支持下，面對學校的轉型蛻變，團隊將穩定前進，締造每一個孩子未來成功的機會。