桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職，於9月陸續辦理6場徵才活動，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇，6場次徵才活動總計邀請148家廠商共同參與，共計釋出超過5000個職缺，其中統聯廣發英雄帖找司機，開出月薪7.5萬尋人。

本月亮點徵才有青銀共創亮點場。包含住華科技、千如電機、皇昌營造、德淵企業、復盛應用科技、美商德盟、長家食品、義美食品、三立影城(埔心牧場)、福容大飯店、錢櫃、宜家家居、Mia C'bon頂級超市、大潤發、佳瑪、小北百貨、台灣斯巴克、中興保全、統聯客運等知名企業參與，現場更釋出各類工程師、各類技術員、各類管理師、作業員、儲備幹部、工廠主管、理貨／維運管理員、生管專員、會計專員／助理、護理師、廚房助手、內外場餐飲服務員、兼職計時人員、收銀員、店職員、儲備店經理、警衛保全員、貨車收派員、駕駛員、售票員、門市人員、兼職計時人員等多元職缺，其中統聯汽車客運股份有限公司駕駛員薪資最高達7.5萬。

6場次徵才活動資訊如下：

1.9月8日，13：00-15：30，廣仁市民活動中心（桃園市平鎮區廣南路151號），21家廠商，約700個職缺。

2.9月12日，13：00-15：30，陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號），25家廠商，約800個以上職缺。

3.9月13日，9：00-13：00，中壢就業中心（中壢區新興路182號），28家廠商，800個以上職缺。

4.9月15日，青銀共創亮點場，9：00-13：00，陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號），36家廠商，約1500個職缺。

5.9月15日，13：00-15：30，觀音區公所4樓禮堂（地址：桃園市觀音區觀新56號），23家廠商，450個以上職缺。

6.9月23日，13：30-15：30，大南興市民活動中心（桃園市蘆竹區南昌路36號3樓），15家廠商，約700個職缺。

為協助求職民眾順利就業，就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，若為設籍桃園市未滿30歲高中（職）之畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領21000元。

若年滿50歲，符合退休資格或已離開勞動力市場之中高齡及高齡者，即符合「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」方案資格，經桃園市就業中心、就業服務臺推介就業滿90日，即補助每人1萬元就業獎勵金，鼓勵退休勞工重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，持續就業、貢獻所長。

除了參與現場徵才活動，有求職需求的市民朋友，亦可就近洽詢各區就業服務臺、桃園就業中心及中壢就業中心等公立就業服務機構。更多徵才活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖（https://jobmap.tycg.gov.tw/）查詢。