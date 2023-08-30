庹宗華暌違20年再和柯叔元同台合作。（衛視原創提供）

金鐘視帝庹宗華加入衛視原創《女兒大人加個賴》，一出場就是大場面的落海戲，他也親自上陣。他說自己喜歡游泳、跳水，過去拍戲也有過很多類似的橋段，跳水戲雖並不陌生，「難度在於落水之前必須要背對海面落水，正臉朝上，攝影機才能清楚拍攝掉下去的畫面。」為了確保安全，除了救護車、救護人員、救生艇隨伺在側外，劇組也事先下海勘查，確定水底下沒有大石頭或危險地形，加上天氣好海相平穩，讓拍攝順利完成。

談到接演《女兒大人加個賴》，庹宗華說和柯叔元從2001年合作電影《天公金》至今認識超過20年以上，暌違多年再次合作，對柯叔元充滿讚許：「他的表演技巧比當年成熟太多了，看得出來他每一場戲都非常認真投入，連我有時候跟他一起拍戲時都會有一點小壓力。」

庹宗華和導演葉鴻偉更是認識30年以上的夥伴，「葉鴻偉導演拍的第一、二部的電影《刀瘟》、《舊情綿綿》都是我跟他合作的，能夠和老朋友再次合作除了開心之餘，因為彼此都很熟悉，合作默契很好，每一場戲都很順暢地完成。」

得知《女兒大人加個賴》收視表現越來越好，庹宗華非常開心：「能夠有這麼好的成績，這都是全劇組演員及工作人員努力的成果，非常榮幸能夠參與這一次的演出，希望各位觀眾看完了這部戲後，也能夠感受到我們努力的態度。也非常謝謝這一次製作單位給了我一個這麼好的機會，同時可以演兩種完全不同性格的角色，雖然目前不能透露太多，但希望大家看過以後會喜歡我這個角色。」

《女兒大人加個賴》每週一至五晚間8點在中視頻道播出，晚間10點則在衛視中文台接力播出，同晚12點LINE TV、KKTV最新上架。