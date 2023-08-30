29歲的周姓主嫌將列管的3級毒品大麻素、2級毒品四氫大麻酚等，混入製作CBD電子菸彈，並在網路販售給不知情民眾。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

周姓主嫌還將技術傳授給黃姓攝影師與劉姓軍人，彰化地檢署經連月偵辦後偵結，依毒品罪起訴。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

檢方呼籲大眾切勿使用安全有疑慮之電子菸，更勿在網路購買來路不明之電子菸油，以免因此施用毒品而不自知，不僅破財又傷身。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

彰化地檢署破獲知名網購平台有賣家販售的「菠蘿口味電子菸油」含2、3級毒品，29歲的周姓主嫌3級毒品大麻素、2級毒品四氫大麻酚等成分混入製作CBD電子菸彈，並在網路販售給不知情民眾，周嫌還將技術傳給黃姓攝影師與劉姓軍人，彰化地檢署經連月偵辦後偵結，依毒品罪起訴。

彰化地檢署今年3月接獲情資指分黃淑媛檢察官指揮偵辦，從今年3月至5月間密集搜索周嫌位在台中的租屋處等5地，周嫌不僅與黃姓女友一起製毒，還將「製毒功力」傳授給友人；起訴書指出，周有多項毒品前科，其從國外以每瓶7000元（100ml）購得CBD原液油，加入毒品製作CBD電子煙彈，在 line、網購平台以每支2000至2200元（1ml）價格販售。

檢方在3人的製毒據點查扣內含2、3級毒品的電子菸油彈成品共302支，還有製作原料的菸油120瓶，另外還找到新興3級毒品1-(氟苯基)的毒咖啡包成品，共225.89公克、2級毒品大麻1162.44公克，包含製毒工具燒杯、香料、色素、磅秤、針筒、磁力攪拌機及標籤機等證物。

檢方表示，查獲的電子菸油內主要成份為大麻二酚，此成分雖非毒品，但送驗後除了有大麻二酚外，還驗出了3級毒品大麻素、2級毒品四氫大麻酚等成分，犯嫌隨意混雜各種毒品後，作成含毒的CBD電子菸彈。

彰化地檢署表示，案經檢察官偵查後，被告周姓犯嫌等4人違反毒品危害防制條例之製造、販賣、持有毒品等罪提起公訴，並聲請法院沒收扣案毒品等物品及不法犯罪所得362萬5000元；呼籲大眾切勿使用安全有疑慮的電子菸，更不要網路購買來路不明的電子菸油，以免因此施用毒品而不自知，不僅破財又傷身。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》：吸菸有礙健康！