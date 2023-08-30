中國人壽在財團法人保險事業發展中心主辦的第10屆「台灣保險卓越獎」獲得一金二銀共三項大獎殊榮肯定，包括「保戶服務專案企畫卓越獎」金質獎、「人才培訓專案企畫卓越獎」銀質獎、及「微型保險推展卓越獎」銀質獎，由蘇錦隆執行副總經理代表出席領獎。

中壽總經理黃淑芬指出，中壽透過大數據與數位工具，把健康管理、醫療照護與保險理賠融入在保戶的服務場景，與奇美醫療體系及成功大學數位生活科技研發中心跨域合作，推動「全數位化保戶智慧健康旅程管理服務」，將保險價值由事後補償向前延伸至事前預防、事中治療及事後照護，達成升級理賠體驗、建構健康生態圈、實踐綠色金融的三大目標，帶來安全、便捷、創新的保險體驗。

「全數位化保戶智慧健康旅程管理服務」全數位理賠服務只需要3步驟，最快1小時內就可結案，平均每件處理時間節省約40分鐘，每年還可減少約184公斤的碳排放，服務滿意度達4.85分(滿分5分)、再使用意願達96％，中壽與奇美醫療體系更依中壽保戶之理賠經驗設計專屬健檢方案，達到精準預防、健康促進之效益。

中壽重視人才養成及培育，著力業務通路轉型，於業界首創應用「AI智能增員教練」提升增員效益，在業務同仁增員過程中達到「即時」提點、「高效」輔導與智能「傳承」，建構了高效增員模型、強化增員與輔導技能，同時全面提升業務同仁的數位競爭力。中壽持續投資業務部隊，積極育才、留才，吸引許多年輕的業務精英加入，登錄人數連續五年持續攀升，已躍升國內第四大壽險業務部隊；在「業務員定著率」的留才重要指標上，中壽至112年第二季業務新人13個月定著率已高達90％，居五大壽險業之冠，成為壽險業務員的首選雇主。

中壽與社會共好，自103年起推動微型保險，以主動捐贈方式與各縣市社會局及社福團體合作，連續八年獲主管機關表揚肯定，捐贈金額、受保障人數、保障金額逐年成長，111年微型保險累計保費較前一年度成長91％，陸續與宜蘭縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府、台南市政府、高雄市政府等合作，今年已提供全國逾10萬名符合條件的弱勢民眾享有微型保險的基本保障，為經濟弱勢者建立安全守護網，成為堅實後盾。

中壽時刻掌握社會脈動，致力永續發展，未來將秉持愛與關懷的核心精神，持續推動人才培育及數位轉型，提供有溫度的優質服務體驗，樹立新典範，朝「成為最值得推薦與信賴的壽險公司」目標邁進。