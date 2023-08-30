匯銀主管指出，台股30日盤中最高一度來到16,780.42點，終場收16,719.82點，外資轉而買超71.23億元，外資匯市操作則偏雙向，而隨美債殖利率走揚，投信商海外投資匯出不小，整體來看力道互抵、波動不大，總成交量縮小至10億美元出頭，市場觀望氛圍濃厚，新台幣陷入區間盤整格局。

根據央行統計，美元指數續跌0.3％，主要亞幣除韓元貶值0.11％，其餘均走升，包括新加坡幣升值0.14％、新台幣升0.09％、日圓小升0.05％、人民幣平盤作收，整體亞幣波動都不大。

匯銀主管指出，早盤新台幣隨台股走揚，加上出口商在月底拋匯，匯價來到31.85元，出口商大舉掛單賣美元，盤中最高升抵31.82元，但進口商在31.83元也逢低進場買匯，把新台幣升幅打下來，加上外資偏雙向操作，整體來看，新台幣持續區間盤整格局，後續仍估在31.7元至32元間徘徊。

匯銀主管分析，「市場交易冷清，主要是大家在等經濟數據」，本周有多項經濟數據將公布，包括稍後美國個人消費支出物價指數（PCE）以及非農就業數據等，市場偏向觀望，全球匯市走入區間行情，新台幣當然也跟著偏區間波動為主，短線缺乏題材帶動，暫時在31.8元上下整理。