台玻第二季營收季增17％，稅後淨損1,305萬元，已較第一季的虧損8.5億元明顯收斂。

根據中國大陸玻璃期貨，7月每噸突破人民幣1,700元，進入8月後更衝破1,800元大關，其後雖有回檔，但平均價格仍優於去年同期。

台玻指出，受到房地產市場低迷、調整的影響，平板玻璃的價格雖有從谷底略為攀升，不過整體的產業環境還是處於保守。但，以每年每季度的營運看，下半年的表現應會優於上半年。

至於近期兩岸ECFA是否終止的議題，玻璃也被點名為會受影響產業；台玻指出，集團早就在大陸布局，由當地的玻璃廠生產做當地生意，並沒有從台灣出口玻璃產品到大陸的問題，因此也不會受到後續ECFA是否取消的影響。

至於市場傳出台玻的玻纖布已開始出貨給台光電，主要用於AI相關產品上；台玻指出，台光電確實是台玻的客戶之一，但以目前的出貨量來看，占比還不高。

玻纖營收約占台玻整體營收25％上下；台玻指出，集團生產的低介電玻纖布在2020年與國內外各知名銅箔基板廠搭配 ，已陸續在各大國際終端廠取得認證，用於5G行動通訊基礎建設、高階伺服器、車載裝置、高階顯卡等用途。不過，現在目前產能還在提升中，且正持續向較高良率改善。