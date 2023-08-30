嘉義市政府環保局人員實際檢測數值與教室內偵測數據比對。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市公立國中小幼兒園「班班有冷氣」及「新風換氣系統」，30日開學，嘉義市政府環保局與教育處到崇文國小、大業國中檢測室內二氧化碳濃度，結果顯示透過智能監控與新風換氣系統，可有效維持良好室內空氣品質，提供學生良好空品。

嘉義市政府2020年率全國之先推動「班班有冷氣」政策，完成公立中小學班級教室全面裝設冷氣設備，並搭配「新風換氣系統」把關空氣品質，目前各國中小含附設幼兒園與公幼部分已累計985台，包括國中小896台、幼兒園89台。

經過2個月暑假，30日開學，市府教育處及環保局派員檢測崇文國小、大業國中教室的新風換氣系統能不能有效把關空氣品質？

市府教育處表示，新風換氣系統的HEPA濾網可過濾有害物質，有效改善使用空調期間所衍生的二氧化碳濃度偏高問題，能通風換氣、淨化空氣，也能用智能感控裝置監控溫度、溼度、二氧化碳、細懸浮微粒（PM2.5）及懸浮微粒（PM10），為室內空氣品質把關。

市府環保局表示，經檢測2校教室的空品都有效維持正常，開學後將排定各校抽檢，確認新風換氣系統運轉成效，以確保學童在校園有良好的學習環境。