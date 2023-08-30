據澎湃新聞報導，今天（8月30日）大陸財政部官網發佈2023年上半年中國大陸財政政策執行情況報告。報告指出，上半年，全國一般公共預算收入11兆9203億元，同比增長13.3％，31個省份收入同比均實現正增長。全國一般公共預算支出133893億元，同比增長3.9％，支出結構不斷優化，基本民生、鄉村振興、區域重大戰略、教育、科技攻關等重點領域支出得到有力保障。

在地方政府債券發行使用進度方面，報告指出，上半年，指導各地發行新增一般債券4344億元，完成全年新增一般債務限額的60.3％；發行用於項目建設的新增專項債券21721億元，完成全年新增專項債務限額的57.2％。此外，指導各地發行再融資債券16328億元。

報告提出，下半年財政政策主要集中在五個方面，即加力提效實施好積極的財政政策、支持做強做優實體經濟、切實保障和改善民生、防範化解地方政府債務風險、進一步嚴肅財經紀律。

在加力提效實施好積極的財政政策方面，報告表示，將加強經濟財政運行監測和形勢分析，密切跟蹤地方和部門預算執行情況，用好財政資金直達機制，合理加快財政支出進度，全面提升資金支付效率，推動各項財稅政策盡早落地見效。

同時，加快地方政府專項債券發行使用，研究擴大投向領域和用作項目資本金範圍，持續加強專項債券項目儲備和投後管理，提升專項債券資金使用效益，引導帶動社會投資。加強財政、貨幣等政策的協調配合，強化預期管理，更好發揮協同效應。

在支持做強做優實體經濟方面，報告提出，堅持把製造業高質量發展作為重中之重，強化創新驅動，加大關鍵核心技術攻關保障力度，研究支持先進製造業發展的相關政策，打造現代化產業體系。

在防範化解地方政府債務風險方面，報告指出，進一步壓實地方和部門責任，嚴格落實「省負總責，地方各級黨委和政府各負其責」的要求。督促地方統籌各類資金、資產、資源和各類支持性政策措施，緊盯市縣加大工作力度，妥善化解存量隱性債務，優化期限結構、降低利息負擔，逐步緩釋債務風險。加強跨部門聯合監管，始終保持高壓態勢，強化定期監審評估，堅決查處新增隱性債務行為，終身問責、倒查責任，防止一邊化債一邊新增。穩步推進地方政府債務合併監管，推動建立統一的長效監管制度框架。