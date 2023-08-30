鴻海創辦人郭台銘近日宣布參選總統，外界憂心在野陣營選情受影響，而昨晚在一場餐會上因郭台銘搶先進場，讓柯文哲在場外枯等、致詞完快閃離場。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今( 30 日)表示，互相尊重很重要，若有心要整合，為什麼動作都背道而馳？有意無意吃豆腐、放消息，且郭陣營還放話說9月的行程要強行跟柯文哲同台，已經是緊迫盯人的程度，真的有點可怕，且對柯營很不尊重。

郭台銘日前宣布參選時，稱要邀請柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜喝咖啡談整合，昨晚卻傳出台北市計程車工會餐會上，郭台銘搶先進場，讓柯被迫等待25分鐘才上台致詞，雙方互動也相當尷尬。

陳智菡今在直播節目《觀點芹爆戰》還原事件過程，計程車工會一開始只有邀請柯文哲出席，柯辦也沒有公開此行程，但因為郭台銘陣營有跟媒體透露，柯文哲跟郭台銘都會去餐會，郭也準備好飲料要請柯喝；柯辦被問及才被動證實會出席。

陳智菡直言，郭陣營這種操作很常出現，從之前到金門參加城隍繞境的時候，就有別的陣營搶先幫柯辦公布行程、郭台銘也會去，放消息說柯、郭同台，「這其實讓我們蠻困擾的」，因為每個陣營有自己的選舉步驟，有些行程柯辦不想公開、想與地方民眾有多一些互動，怕媒體到場會失焦，但更不喜歡柯辦的行程被別人公布，自己都還沒講就被別人公布，真的不太舒服。

陳智菡說，郭董好像是透過另外一位曾經要參選市議員的無黨籍參選人做安排，主辦單位有說7點是柯文哲要來，請郭8點再來，最後郭辦發出的採訪通知也是7點，就肯定會同台了，但後來柯在場外站著等了25分鐘。

對於主持人黃光芹追問，現場像是郭的造勢場，柯文哲是否有刻意迴避？陳智菡解釋，一來是對台上致詞者的尊重，怕柯帶著媒體進去會變大進場，柯認為不用搞到這麼尷尬，因此就先在外面等，也避免媒體作文章。

陳智菡直言，「互相尊重非常重要，特別是在談整合時，如果有任何人說有心要做整合，為什麼所有動作都是背道而馳？」不管是有意無意吃豆腐、放消息，或是營造讓對方尷尬的場景。

至於是否認為郭台銘刻意來蹭柯、操作話題，陳智菡坦言，郭團隊的想法也許是要盡量拉抬聲量、創造話題，就像政論節目談柯文哲就是票房保證一樣，「郭台銘也是，要怎麼創造議題跟聲量？就是要有戲，要不要郭柯合、郭侯有沒有談等等，不停放新聞」。

陳智菡也說看到一條「最扯」的消息，有記者來透露說，柯文哲9月底會有一個行程，郭台銘陣營已經放話也會去，要強行製造兩人同台。陳智菡直言，「我真的感覺有點可怕」，已經是緊迫盯人的程度，甚至還傳出郭台銘的IG只有追蹤柯文哲；陳說，這種種行為會讓柯營很不受尊重，因為柯一直對郭很禮貌，但不管是怎麼樣的交往或互動還是要尊重，「如果要操作新聞，不要拿別人當墊腳石」，郭把整合當成籌碼，把別人當成配角，還很不尊重配角的意願。

陳智菡也爆料說，郭台銘陣營曾經向記者放出假消息，內容是說「郭的代表與柯文哲在7月底有過會面，雙方談及都不想當副手、整合不成，就改為兩人共推聯合內閣名單」，更扯的部分是，郭陣營的消息稱「柯辦建議郭台銘登記參選，最後看民調再退選操作棄保」，這是明確違反選罷法的行為。陳智菡說，這些消息通篇都是假的，柯營也都向記者澄清，沒有這場會面，也沒有郭辦人士找柯文哲談這些內容，柯辦更不可能提出違法的建議，很可能就是有心人士想要創造新聞話題。