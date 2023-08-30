教宗方濟各明天將訪問蒙古，這是一個意想不到的國際牧靈選項。遺俗絕塵的蒙古天主教人口不多，但這個年輕民主國家處在列強之間的地緣政治地位，使得這趟訪問有其戰略意義。

法新社報導，考量到蒙古在這個不穩定地區的戰略位置和中立地位，教宗方濟各（Pope Francis）之所以要走訪這個人口稀少、佛教徒為主的國家，可能著眼於讓它成為幫助教廷與蒙古鄰國中國、俄羅斯搭橋的管道之一。

從義大利羅馬到蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）得飛9小時，外界也會將86歲教宗此行視為對他的毅力考驗而加以密切關注。6月動過疝氣手術的方濟各走路時還會疼痛。

蒙古天主教人口不多，烏蘭巴托的教堂內30日有信徒參加彌撒。（美聯社）

前蘇聯衛星國蒙古於1992年成為民主國家，330萬人口中估有約1400名信徒，堪稱舉世最年輕、規模最小天主教社群。

根據教廷，蒙古天主教會僅有25名神父（其中只有兩位為蒙古籍）、33名修女，陣容包括樞機主教團中最年輕成員。

方濟各將到訪正在經歷快速都巿化的烏蘭巴托，此行代表這位耶穌會士支持跨信仰對話的同時，也渴望對遠離羅馬、大體上堪稱死角的偏遠地區傳揚福音。

教宗27日表示：「這將是擁抱一個教會小團體的時機，它在人數上少，但在信德和愛德上充滿活力。」

8月31日至9月4日的行程自然有其地緣政治目標，這是無庸置疑的。

位在美國華府的喬治城大學（Georgetown University）柏克利宗教、和平與世界事務研究中心（Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs）的資深研究員艾利（Paul Elie）認為，教廷的長期思維就在於「對不是勢不可違的國家進行布局、保持開放態度」。

「如果走訪蒙古可以讓整個區域保持大門敞開，那將會是一趟負面因素相對少的有效出擊。」