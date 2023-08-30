SBTi是由CDP、聯合國全球盟約（UN Global Compact, UNGC）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）及世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）共同發起，協助企業採用一致的科學方法並依所屬產業脫碳路徑設定中長期減碳目標，以達成控制全球平均升溫不超過2℃、甚至1.5℃目標，截至8月，台灣共有6家金融機構的中期減碳目標通過SBTi審查。

合庫金控除了是台灣第一家以金控名義簽署赤道原則的金融機構外，為持續推動綠色金融，近年來包括存放款等核心業務也都加強落實永續。以近年新崛起的綠色存款來說，主要是為了協助企業在財務規劃中導入綠色概念，讓企業透過定期存款也能支持綠色相關計畫，合庫銀行自2023年1月開辦以來已累計承作新台幣26億元，全數資金將用於綠色及社會效益投資。

合庫身為國內重要系統性銀行，為協助企業邁向低碳轉型，推出「永續績效連結貸款專案」，將授信條件連結永續發展指標，符合檢核標準則可獲得利率減碼，透過主動「讓利」模式，協助企業提早因應，邁向永續經營。另為加強支持綠能產業發展，更將六大核心戰略產業貸款列為重點推動業務，以扶植綠能產業，提供建置、購置機器設備、資本性支出及營運週轉金等融資服務，獲金管會評選為「辦理六大核心戰略產業放款甲等銀行」。