日本福島核電廠24日開始排放處理過的核廢水，引起周邊鄰國緊張，近日社群上流傳一則圖文，有民眾拍下照片，質疑受核廢水汙辱「蝦子已經變異、背上長腳」。對此，台灣事實查核中心澄清是錯誤訊息。

台灣事實查核中心指出，網傳蝦變異的照片實際上是「鵝頸藤壺」類的海洋生物附在蝦身上，不是生物變異，也跟福島排放核廢水無關。該則傳言挪用「藤壺」的照片，錯誤指稱為蝦生物變異，因此為「錯誤」訊息。

事實查核報告引述中研院生物多樣性中心主任陳國勤說法，「鵝頸藤壺」屬於甲殼類蔓足亞綱，常生長在海面浮木等廢棄物上，長在蝦背身上比較少見，但也有可能發生。鵝頸藤壺的觸角是透明且會密集生長，可以食用、價格高，但因為外觀恐怖，也常有「地獄海鮮」之稱。

義守大學醫學影像暨放射科學系兼任教授陳清江則指出，輻射造成的生物基因突變需要高濃度、長時間。就目前看來，福島的核廢水排放濃度低，且現在才剛開始排放，不可能短時間內就看到海洋生物的變異的狀況。