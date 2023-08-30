為了解產業需要，及降低失業率，基隆市政府社會處30日於市府簡報室舉行「基隆市112年勞工團體座談會」，會中並邀請基隆市總工會、基隆市產職業企業總工會等團體成員與基隆市長謝國樑進行交流，與會者期盼市府編列職訓教育課程經費，以提升勞工參與職訓課程。謝國樑也允諾市府將匡列更多預算作為職訓課程使用，並鼓勵大家參與職訓。
在座談會中，基隆市總工會理事長江定發為勞工朋友發聲表示，希望在市政預算允許之下，多編列預算鼓勵勞工朋友，並協助開辦相關職訓課程，充實第二專長，例如時下最夯的AI領域及無人機課程等，以利勞工重回職場，也能夠降低基隆失業率。
謝國樑在聽取勞工代表意見後，在會中作出裁示，謝說市府將會致力守護勞工權益及提供職業訓練，也期盼透過座談交流，了解勞工面臨的問題，讓市府可以協助，有效提升就業環境。
謝國樑強調，市府正在籌編明年度預算，未來將編列經費作為職訓課程經費使用，增加大家參與職訓機會，鼓舞勞工發揮所學，為社會貢獻長才。
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