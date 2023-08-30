國民黨總統參選人侯友宜拋出政見，80歲以上長者不須經巴氏量表評估，即可聘僱外籍看護，引發討論。精神科醫師沈政男指出，台灣長照花費1年至少要2、3000億，但明年只有800億，因為家屬自己花錢聘雇外籍看護。隨著人口老化，長照所需經費已經升到健保的4分之1甚至3分之1。官方數字平均不健康餘命是8年，等於1個人需要8年照顧，而80歲以上人口將近100萬，再開放80歲以上免巴氏量表，逃跑外籍看護會有多少？

「80歲以上有多少人口？答案是：將近100萬。」沈政男表示，如果開放80歲以上申請外籍看護，台灣外籍看護會增加多少？事實上2018年已達25萬，後來因為疫情下降到現在的22萬。你說可以使用長照2.0？家屬回答：居服員一天來2小時、4小時、8小時，晚上呢？假日呢？疫情期間台籍看護價格飆升，全日24小時那種從2千4漲到2千8，就因為外籍看護變少了，也因為好多人都去做長照2.0，願意做全日自費看護的人變少了。

沈政男質疑，22萬聘雇外籍看護的家庭，為什麼不願意使用長照2.0？扣掉這些老人家，請問使用長照2.0的是哪些人？是不是都是比較好照顧的老人家？真的，怎麼會以為蔡政府多麼有本事？從長照就知道，並沒有把這個國家的基礎建設做一個長遠規劃的打算。更沒有處理硬裡子問題的決心與勇氣。台灣長照最大的問題，就是如何把外籍看護整合進去現有長照體系，而不是一國兩制。

「你看，侯友宜的政見一提，衛福部馬上說不反對！」沈政男指出，因為外籍看護引進是勞動部在管。試問，勞動部懂長照嗎？有辦法監督外籍看護的照顧品質嗎？其結果就是3萬個外籍看護目前逃跑在外，不知隱藏在社會的哪個角落。如果再開放80歲以上免巴氏量表，逃跑外籍看護會有多少？事實上台灣長照重擔，二十多年來主要就是外籍看護在承擔，不是別人。

沈政男強調，台灣1年花800億照顧比較好照顧，甚至不須照顧，就只是到據點吃便當的老人家，但家屬花了1000多億聘雇外籍看護照顧比較難照顧的老人家。還有安養院的10萬張床位，1年也要6、700億。台灣長照花費，1年至少要2、3000億，但明年只有800億。因為，家屬自己花錢聘雇外籍看護。隨著人口老化，長照所需經費會越來越高，八年十年前自己都寫健保的5分之1，現在這個比例已經升到4分之1，甚至3分之1了。

「台灣長照第二個難題，就是必須整合健保與長照！」沈政男直言，而方法在八年十年前就很清楚，也就是必須開辦長照保險，日本與南韓都是這麼做，但因為長照2.0橫空殺出，長照保險就被耽擱了。長照問題是這樣，統獨問題你不一定會遇到，但照顧老爸老媽或老伴，或者另一半的老爸老媽，只要你活到80歲，就一定會遇到。當然，最終你自己也需要長照。平均不健康餘命是8年，等於1個人需要8年照顧，這是官方數字。