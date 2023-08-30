2024年總統大選，鴻海創辦人郭台銘28日宣布獨立連署參選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨參選人賴清德可以「躺著選」了。前扁辦主任陳淞山卻認為，未來的發展未必如此。郭台銘宣布參選，反而會成為促成藍白合的催化劑。也唯有「邊緣化」郭台銘，就是「藍白合」，最後將形成一對一藍綠對決局勢，如此才能挽回非綠陣營的頹勢。

陳淞山今(30日)在《美麗島電子報》撰文指出，從美麗島電子報最新總統大選追蹤民調，賴清德的民調已開始滑落，若郭台銘參選（對比3人參選），柯文哲從20.8％下滑到17.5％，侯友宜則從18.7％掉到17.4％，顯然對柯文哲的衝擊大於侯友宜。他並預測，未來侯友宜的民調聲勢會往上爬升、柯文哲則再往下滑落的機會並不小。

陳淞山指出，郭台銘宣布獨立連署參選總統，已經明顯激發藍營支持者的危機意識，同時也對他與柯文哲支持群眾重疊性太高產生重創。外界認為，賴清德可以躺著當選了，但未來的發展可能性與演變未必如此。

陳淞山點出，一旦郭台銘「懸而未決」的變數暫時確定之後，很多複雜難解的困境就變成單純好解了。他認為，郭台銘不會成為「藍白合」的政治障礙，他宣布參選反而會成為促成藍白合的政治催化劑。國民黨再也不用因為政治顧忌而必須「尊郭」，民眾黨也必然從與郭的曖昧關係轉變為必須加以切割，這就是下一階段的2024總統大選政治局勢。

陳淞山更表示，唯有「邊緣化」郭台銘，國民黨與民眾黨共同合力促成「藍白合」，最後形成真正的一對一藍綠對決局勢，才能挽回非綠陣營的頹勢。