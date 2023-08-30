27日於卓溪救援的黑熊，30日早上進行清創手術時發生休克死亡。（林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

本月27日於花蓮卓溪鄉山區受困的台灣黑熊，救援過程因發現右前肢受創嚴重壞死，現場進行清創及截掌手術，送東部野生動物救傷中心觀察，未料黑熊仍因嚴重組織壞死，引發感染，今早突發生休克搶救不治死亡，將擇日解剖，增加台灣黑熊基礎病理資料。

通報者2名少年族人，是在當天下午到卓溪鄉海拔不到600公尺的森林爬山時，聽見動物叫聲，發現竟是受困台灣黑熊。林業及自然保育署花蓮分署即啟動救援，共動員30人前往現場。

受困黑熊為亞成母熊，體重34公斤，體態瘦弱，右前肢受困套索推估已至少2日，因其右掌腕關節以下明顯壞死，野灣團隊於現場立即進行清創及截掌手術，漏夜將黑熊送東部野生動物救傷中心暫留觀察。

花蓮分署表示，經連日積極醫療處置，最後仍因無法控制感染而死亡，深感遺憾，近日會將遺體送交農業部獸醫研究所進行病理解剖，了解有無其他疾病，也可增加台灣黑熊基礎病理資料。

花蓮分署指出，過去1週花東地區已發生2起黑熊受困陷阱事件，4個月內也有累計6起事件，顯示民眾願意主動通報，讓類似事件不致如同以往淪為黑數，可讓受困黑熊經救援後重回野外，值得慶幸，但如何減少黑熊受困套索，仍是當務之急。

也呼籲山區農民與部落獵人，都能主動洽花蓮分署換發或申領不致誤傷黑熊的改良式獵具；民眾如發現黑熊出沒或受困，也請立即通報。

花蓮分署仍感謝當日見義勇為的少年，將擇日公開表揚並發給通報獎金。