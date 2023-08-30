雲豹能源召開董事會 廖福生接任董座 18:532023/08/30 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲豹能源近期捲入政治風暴，前董事長賴勁麟、前獨立董事李退之雙雙請辭。30日雲豹能源召開董事會，董事互推自然人董事廖福生擔任董事長，也讓政治風暴正式告一段落。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲豹能源也將儘速召開股東臨時會，補選董事1席、獨立董事1席。 《金融股》遠東銀加碼對大中票券持股 增租遠企大樓合署辦公 高橋一生暌違5年來台時間曝光！攜手他一起宣傳新片 新建淡海國小開學日挨批「甲醛味道濃」 新北教育局回應了 #雲豹能源 #召開 #董事會 #廖福生 #風暴 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情後首個專案大陸劇團 于魁智、李勝素率中京院再登台 07:052023/08/30 生活 台南六甲區公所出版著色本 開學日送小一新生人人有份 16:222023/08/30 寶島 受少子化影響！台東5所國小新生僅1人 2所掛蛋 17:242023/08/30 生活 陸央行召開金融支持民企工作會議 要求持續提高民企貸款佔比 16:372023/08/30 兩岸 工讀生做1個月落跑 主管驚：資料全消失！網曝超慘後果 08:202023/08/30 生活 台中高中生霸凌案不成立 父哀「要真相有那麼難？」人本協助申復 12:352023/08/30 生活 證交所+碳交所聯合參展 積極對接創新生態圈 18:132023/08/30 財經 少子化每個都是寶貝 彰化新生數最少國小僅3人 12:272023/08/30 生活 「3大球」及多項體育高層被查 反腐擴大 12:282023/08/30 兩岸 高中生霸凌輕生案不成立 王育敏：太離譜、市府接管審議 11:382023/08/30 生活 廍子國小352新生開學 搭遊覽車到三光國中上課 11:022023/08/30 生活 世界盃籃賽》大人打小孩 美國痛扁約旦三戰全勝晉級 18:262023/08/30 體育 《生醫股》中化生今年營運有壓、明年重返成長 平盤處游移 09:582023/08/30 財經 34歲陸留美博士槍殺指導教授 高考1事蹟被封「全村驕傲」 16:132023/08/30 國際 天降冷氣砸死女大生 家屬獲賠180萬犯罪被害補償金 10:262023/08/30 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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