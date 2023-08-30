台中州廳大廳室內牆面重現原貌。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

州廳中山廳的拼花地板工法，在台灣尚屬少見。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

泥塑裝飾由老師傅手工現場安裝及修飾。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

文資處培訓導覽志工。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

國定古蹟台中州廳於2020年啟動整體修復工程，主體工程已完工。台中市文化局今天表示，9月起開放周日預約導覽，邀民眾來欣賞州廳建築風采，值得一提的是隱藏於辦公裝潢後多年的原牆面、通風排氣構造及中山廳拼花地板等在整修後首度公開亮相。

台中州廳已有百年歷史，主棟在1912年動工，次年完成第一期，再歷經4階段擴建，至西元1934年完成現行廳舍規模，為日治初期近代官廳建築典範；歷經921大地震後局部整修，於2020年8月啟動整體修復工程。

文化局指出，此次主體修復主要為恢復外觀立面原有紅磚白牆及門窗、檢修內部屋架及屋面、拆除後期增建等，並補強使原有建物牆面得以顯現於外。值得一提的是此次修復最大量就是泥作，隱藏於多年辦公裝潢後的牆面、通風排氣構造及中山廳拼花地板等整修後首度公開亮相。

在泥塑裝飾部分，文化局指出，由老師傅經繪製圖形、試作確認後，坐在架高的施工架以手工現場進行安裝與修飾，炎炎夏日修復現場考驗的不只是技術，更是耐性。

文化局表示，修復時拆開原州廳中山廳木地板後發現，地面層有預鑄固定鐵件水泥地板，表面木地板安裝時，可直接將木地板按壓固定，讓施工更有效率，經查證是早期日本的本地作法，在台灣尚屬少見。

文化局說，州廳大廳室內牆面在不同時期分別有裝修及油漆粉刷，這次透過古蹟修復層層剝除清理後，露出原始白灰粉刷牆風貌，發現原牆面並非全白色，而是偏黃，有別於既定印象。