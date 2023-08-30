台中徐男購買停車管理處今年3月份停車月票，使用到期後，竟以電腦繪印變造成4月份月票繼續使用，但才用1天就被停管處人員稽查發現報警，法官依偽造文書罪判拘役30日，得易科罰金，並宣告緩刑2年，支付公庫2萬元及接受法治教育，可上訴。

台中市交通局停車管理處發售停車月票，指定區段及非指定區段票各為600元及1200元。徐男購買今年3月份的停車月票，到期後不花錢買新月票，在4月6日晚間透過電腦繪製列印「肆」字，剪貼在舊月票的「參」字上方，異想天開地變造成為4月份月票，放置在車子前擋風玻璃處，大膽停進停車格。

隔天下午，停管處吳姓外勤班長稽查行經該處，發現該車的停車月票有異，報警處理。徐到案，在警詢及偵查中都坦承犯行。

法官認為，徐變造停車月票，並放在擋風玻璃前，企圖讓停管處人員誤認為真，損害停管處核發及管理停車月票的正確性，已構成變造並行使特種文書罪，判徐拘役30日，得易科罰金，因審酌他素行良好，經此案後應知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年，向公庫支付2萬元，接受法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。