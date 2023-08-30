美式賣場好市多提供許多大份量的熟食，吸引不少忠實粉絲定期選購。一位女子近日發現，好市多熟食部上架新品「綜合三明治組」，內容物包含4個火腿起司蛋三明治、6個蛋沙拉三明治，價格為299元，貼文曝光後引發熱議，許多會員紛紛大讚份量相當多，比早餐店還划算。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，綜合三明治組的口感對她來說都不錯，價格也還能接受，「當早餐或下午茶都很方便」；從原PO分享的照片則可發現，綜合三明治組內含4個火腿起司蛋三明治、6個蛋沙拉三明治，總價則是299元。

對此，許多網友紛紛回應，「這個很好吃且划算！」、「很多吃不完」、「現在麵包店的三明治都一個35了，我覺得這組不算貴，蛋沙拉的份量也很多味道不錯，只是一整盒吃不完」、「很便宜啊，仔細算了一下大概10份，用料和份量也比早餐店好，算起來也比早餐店便宜，有人說美而美更便宜是每天路過看過從沒買過嗎，我是天天早餐外食族欸」、「真的好吃，蛋沙拉很涮嘴」、「我也覺得好吃，蛋沙拉加上生菜真的超棒的」。

不過也有人認為三明治的濕潤度太低，「當天買就吃，但是吐司口感像隔夜乾乾粗粗」、「覺得方便用錢解決…早餐店買的份量也沒這多，好不好吃得看花錢的決定，不過吐司是真的有點略乾…」、「蛋沙拉好吃，但是吐司有點乾」、「吐司很乾，不好吃」。