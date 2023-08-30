性感辣模雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，擁有豔麗臉蛋及傲人E罩杯火辣身材，人氣一直以來居高不下，個性率直的她坦承是靠整形才有現在美貌，常在社群平台分享生活日常的她，近日有匿名論壇討論雪碧徵求正妹一起去新加坡賺錢，被說是詐騙，對此雪碧澄清：「這是抹黑！」

雪碧日前曾發限時動態，徵求正妹一起去新加坡，表示可以邊玩邊賺錢，內容被截圖PO上匿名論壇，有網友直言以為是帳號被賣，但發現不是時覺得可怕，「最近不是很多緬甸的詐騙集團轉移到新加坡和菲律賓了嗎？」對此雪碧回應：「我要自清，這是我的本人賬號，上面直接說我賣帳，不是本人，這是抹黑！（我可以採取法律途徑）而底下辱罵我的留言，我也可以告人身攻擊」，她透露自己在新加坡有工作證，是做活動行銷策劃，曬出來的鈔票都是辛苦賺來的，她本身也是經紀人，所以找女生做活動並不奇怪，且詐騙不可能在新加坡做，新加坡法律嚴格，她也不可能做犯法的事情。

且雪碧表示該網友所擔心的詐騙案，會發生在柬埔寨、菲律賓、緬甸等遊走法律邊緣地帶的國家，她也說有菲律賓、泰國的案子都不會接，「請別把髒水撒我這！不要在那邊抹黑我影射子虛烏有的事情！我新聞那麼多，你覺得怎麼都沒人通報我！很簡單邏輯吧」。