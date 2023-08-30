新北市長侯友宜30日主持市政會議，要求各單位務必完成整備，應對「蘇拉」及「海葵」颱風來襲，並提醒民眾密切關注颱風動態，減少前往山區、水域、海邊活動。侯友宜表示，消防局結合高科技監測防災，打造「3E」系統應對多元類型災害。

侯友宜指出，新北市未列入第9號蘇拉颱風警報範圍，第11號海葵颱風就目前預測路徑，發布北部海上颱風警報機率不高，但受外圍環流影響仍須留意山區大雨及沿岸長浪，各單位務必做好防颱整備。

消防局30日市政會議以「務實．整合．前瞻 打造韌性防災新北城」進行專題報告。侯友宜表示，新北市災害類型多元複雜，救災救護及為民服務的勤務量是全國第一，平均56秒就有一通報案電話、2.8分鐘就有一趟救護車出勤，但在消防同仁和義消的共同努力下，連續5年天然災害0死亡及火災件數下降28.8％等成果，OHCA康復出院率更從2010年3.1％提升至2023年11.43％，成功救回2千逾人。

侯友宜表示，新北市推動智能科技防救災，應對多元災害類型，領先全國建置「全災型智慧化指揮監控平台（EDP）」、「災害應變資訊系統（EMIS）」及「新北災訊E點通」等「3E」科技防災系統，整合預警、監測機制及數據資料，大幅提升指揮決策效能，提供民眾即時正確的災害資訊。

侯友宜提到，市府今年攜手亞東醫院啟動「到院前啟動葉克膜團隊」機制，相較過去須病人到院後由急診醫師判斷啟動，現在可以提早9分鐘啟動；更創新實施74個消防分隊支援配送AED，2024年更邀請警察局加入，增加161個派出所協助配送AED，希望達成OHCA康復出院率12％的目標。

市府也規畫全國首座「災害應變指揮學院」，首創災害防救VR訓練及沉浸式災害現場模擬，並針對各機關及區公所防救災人員辦理相關課程及現場演練，提升多元災害應變能力。更整合各界救災能量成立快搜部隊，主動支援國內外重大災害。

另外，消防局作為新北市公共安全聯合稽查小組的秘書單位，整合第三方警政，以公安角度處理轄內各種治安問題，包含累計完成重大公安缺失強制拆除或斷水斷電合458家，掃蕩色情場所330家，無照網咖157家全數清零等，淨化治安環境。