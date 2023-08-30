女星孟美岐曾為女團「宇宙少女」成員、又拿下《創造101》冠軍，成為限定團「火箭少女101」的團員之一，人氣不俗。然而，她在2021年陷入感情風波，疑似插足音樂製作人陳令韜的感情，使她成為人人喊打的「第三者」，在陸網上掀起一陣抨擊聲浪，誰料事隔兩年，今(30日)有位陳令韜的助理發文揭露真相。

孟美岐爆出插足陳令韜的感情後，雙方的形象都受到重創，男方當時還在社群上留下遺書與大眾道歉，但事後也默默刪掉貼文，引發討論。此外，孟美岐在風波爆發後，雖然有在社群上解釋是誤會，事後還有男方欺騙她分手時間的錄音檔流出，雖然使抨擊聲浪漸消，但相關風波也讓不少工作受到影響，而神隱一段時間。

如今事隔多年，今日有位陳令韜的前助理劉宇，在社群上發文，透露那段時間的種種事件。其內文中指出自己被陳令韜當作是「全職保母」，同住時不僅需要幫忙照顧他的生活起居，遇到不合他心意的事還會破口大罵，讓他十分痛苦。

此外，劉宇也在內文中提及當時的風波：「他前女友是個很好的人，後面對合同她也很耐心的跟我對接，某藝人也不是小三，時間線上面他身邊所有人都知道他嘴裡說出的『分手了』，所以她們兩個都是受害者，反而這個人靠著假輕生隱身了。」

劉宇在文末中也一併指出自己忍到現在才出面發聲的原因：「在你出事之後我沒有說過一句話，去年你錄音被曝，我也沒出來錘你，這是我對你的情意，我覺得我仁至義盡了。」相關貼文PO出後，有不少人見此表示：「女方被網暴的這幾年太慘了」、「當時也有發聲的，但無人在意。」

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