美術老師周佳儀（左）帶領20兒少結合三芝特色風情製作特色月曆。（新北社會局提供）

新北三芝福成社區面臨人口老化流失，兒少逐年下降，社區全力培養兒少，健全照顧體系，社區匯集地方所有資源，全力投入輔導協助，舉凡課業、才藝、生活體驗等，並於8年前以「雁飛計畫」申請中國信託慈善基金會贊助的「台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，第1屆的孩子如今已成為大學生，回頭帶領學弟妹。

社會局社區發展與婦女福利科長蘇惠君表示，「台灣夢」是社會局長李美珍在衛福部社救司長任內，媒合中國信託慈善基金會所成立的計畫專案，針對資源較弱的地區，挹注經費培力弱勢家庭的兒少，讓他們在多元陪伴和激勵下自信成長，新北市於2015年推薦三芝福成社區參與。

社區發展協會理事長鄭進成表示，「雁飛計畫」以生活自理實踐家和團隊合作玩創意為理念，規畫多元課程，由各方退休的專業人才協助輔導，像三芝國小四個處室的退休主任都來幫忙，三芝郵局幹部退休後也投入服務，還有許多現任的專業美術、音樂老師，他自己則擁有太極拳和二胡專長，大家全心投入，希望孩子對自己的社區有認同感和歸屬感。

台中師專美術系畢業的老師周佳儀，帶領20個兒少創作月曆，從主題發想，到手繪、剪裁、拼貼完成，每月都有1個主題圍繞三芝的風土人情，如3月是櫻花季、5月（農曆3月）是金面媽祖、7月是總統牌西瓜、10月是筊白筍等，活潑鮮明的作品，使「發現閃閃發光的三芝」月曆成為超夯的文創商品。

2015年參加台灣夢的許天育，現在是東華大學大一生，他今年返回社區擔任小助教，成為績優專案老師林昀瑾的最佳幫手。他說，永遠不會忘記當年所有帶領老師和長輩的諄諄教誨，因此利用暑假返鄉回饋。

陽明交大社區健康照護研究所教授劉影梅表示，孩子在台灣夢的孕育下，如今長大回頭照顧學弟妹，令人感動。從小接受原民、河洛文化薰陶，具有太魯閣族血統的台大社工系副教授Ciwang Teyra說，當孩子返回成長的地方，和外人談社區的大小事，代表對社區的高度認同，將來也必定會以母社區為榮，這正是台灣夢培力兒少的精隨。