針對商業周刊臉書粉專貼出多張圖文，卻刻意忽略國民黨總統參選人侯友宜對相關政策的立場與談話，侯友宜競選辦公室對此表達憤怒與遺憾。國民黨官方臉書今(30日)發文指出，2022商周曾報導揭露日本太陽能板廢棄潮，侯也曾痛批綠營錯誤光電政策。2023商周報導揭露在減碳路上，台灣未來用電量會比現在增加5倍，侯同樣闡明了能源要從哪裡來、空汙要從哪裡去？提醒商周別遺漏侯關注產業、環境永續等務實對策。

國民黨發文表示：善意提醒，當你試著讀總統候選人說過的話，別遺漏侯友宜的務實對策：2024關注台灣產業發展，環境永續，保障能源穩定！感謝商業周刊小編對於台灣產業發展及環境汙染的關心，可惜唯獨缺漏本黨候選人侯友宜的意見。正如商周執行長鄺文琪提醒的「十年來，大家沒有變，只有土地變了，變得更破碎枯竭」。也正因如此，不能夠「一葉障目，不見泰山」，忽視正在發生，以及即將發生的環境危機。

國民黨提到，侯友宜過去親自到台南農地魚塭，對於光電政策引發的環境問題提出意見：「農漁民遭遇的困境覺得相當痛心，原本應該是可以養出大量魚貨，滿足漁民生計及提供消費者便宜魚貨的穩定供應鏈，在民進黨錯誤的光電政策下蕩然無存！」深入探討便可知道，在地漁民代表反應農地、魚塭因清洗太陽能板的廢水而遭到汙染，而眼看在民進黨錯誤的能源政策下，台灣大量廢棄太陽能板也可能引發後續的環境問題。

國民黨指出，2022年商業周刊報導中揭露日本的太陽能板廢棄潮，當過度依賴光電能源的苦果，現況的危機必須被重視，相信未來的問題更不能被輕視。侯友宜亦曾經針對過度依賴火力發電，引發的空汙問題提出看法：台積電的憂心值得大家思考，我們要面對事實，能源配比重新調整，尤其造成空汙嚴重的，不管是燃煤或是天然氣，都要做好準備調整。

國民黨強調，台灣近年過度依賴煤炭與天然氣的火力發電，正在造成台灣本土的空汙，眼見國際趨勢均重視減碳，國際碳稅也將造成嚴峻的挑戰。2023年商業周刊報導中揭露面臨在減碳的路徑上，台灣未來的用電量會比現在增加5倍，本黨總統候選人侯友宜正是說出能源要從哪裡來、空汙要從哪裡去。流量僅僅只是一時，環境卻是需要共同永續保持。

國民黨官方臉書直言：莞爾一笑過後，我們仍要面對錯誤的政策要付出什麼樣的代價，而這就是侯友宜參選總統要為大家改變的！

粉專「政客爽」也轉發此文表示，「商周小編要加油啦，不要連Google查證都不會？國民黨這篇寫得有水準！」