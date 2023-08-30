嘉義縣微型文創園區BOT案要打造台版「羊角藝術村」，但目前進度落後。（呂妍庭攝）

嘉義縣微型文創園區BOT案要打造台版「羊角藝術村」，目前第一期南基地還在施工中。（呂妍庭攝）

嘉義縣微型文創園區BOT案要打造台版「羊角藝術村」，但第一期南基地工程目前進度落後，基地又出現大量建築廢棄物，引來議員、民眾關切，文化觀光局解釋，現場看到的紅磚碎塊是再生級配，有合法來源證明，其餘土堆、石塊、石柱等，都是施工留下來的廢棄物，園區還在開發中，所以沒運走。

微型文創園區BOT案由光禹國際集團子公司光禹文旅科技開發公司取得，預計要投資14億元，將打造台版「羊角藝術村」，但去年11月動土至今，連文化觀光局早先透露南側基地建造的餐廳、萌寵動物園、戶外體能訓練設施等會在暑假先試營運也不見影子。

對此，文觀局解釋，因近期常遇到豪雨、颱風，導致工程停擺落後，按廠商預期，完工時間已從9月中延至10月中左右，至於北側基地因原開發規畫調整，包括景觀湖擴大，廠商已依據「非都市土地使用管制條例」辦理開發計畫變更，目前已通過專案小組審查，送大會通過後，開發進度就會全速運轉。

北基地鋪設大量紅磚碎塊，引發民代和民眾質疑，文觀局解釋是再生級配，有合法來源證明。（呂妍庭攝）

針對北基地鋪設大量紅磚塊、水泥石磚等碎塊，南、北基地中間2座小山丘中有水泥塊、柱及磁磚碎片，文觀局今下午與環保局到場稽查，事後表示，再生級配有合法來源證明，是廠商為了鋪設路面，方便施工買來的，施工完會當臨時停車場的地基，至於北基地兩座土堆是打掉既有電線桿、排水管路後留下的施工廢棄物，不是被非法傾倒。

嘉義縣微型文創園區基地廢棄物引來外界質疑。（呂妍庭攝）

不過有熟悉營造的民眾認為，紅磚塊當級配，卻參雜水管、麻布袋、冷氣管、鐵件等物品不合常理，縣議員詹琬蓁則質疑，只剩1個月時間，南基地工程來得及嗎？指藍綠議員對羊角藝術村BOT案都提出過質疑，擔心工程進度落後，10月完工恐再跳票，至於鋪設紅磚碎塊被懷疑是營建廢棄物，詹琬蓁認為縣府要必要查清楚，對外釋疑。

長期關心微型文創園區開發進度的議員姜梅紅說，紅磚碎塊鋪設涉及專業問題，但站在地方立場，無不希望能盡早完工，以帶動地方發展。