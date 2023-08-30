陳斌指出，彰銀上半年度獲利表現亮眼，稅後純益達70.1億元，較去年同期成長31.78％，每股盈餘（EPS）為0.65元，累計前七個月的稅前盈餘已達百億水準，今年的獲利表現有望再創新高，在資產品質方面，逾放金額及逾放比率更是連續三年維持下降趨勢，目前逾放比率為0.17％，覆蓋率提升到723.72％，資產品質良好。

彰銀核心業務在團隊積極努力下穩健成長，放款量較去年同期成長5.63％，存款量增加6.08％，投資收益兼顧靈活資產配置與彈性財務操作策略，較去年同期大幅成長2.24倍，手續費淨收益也在財富管理業務成長24.2％的帶動下，成長9.97％。

整體利差與NIM因外幣存款成長幅度遠高於外幣放款，則呈現微幅下滑，未來將伺機布局外幣債券，並聚焦中小企業及海外放款，預計NIM值將可逐步提升。

至於近期市場十分關注的銀行大陸放款議題，彰銀表示，大陸子行現有客戶多為台商，目前並無大陸碧桂園、恆大、中植系等曝險，且子行於去年即提早定調審慎因應，嚴守授信風險、積極推展存款，加上債券操作良好，子行稅前盈餘也較去年同期略有成長。目前為止彰銀大陸整體曝險約占淨值17.1％，尚低於本國銀行平均數。

彰銀在會中提出下半年營運方向，仍將聚焦擴增中小企業客群，調整放款結構，朝向利差較高的中小企業授信及海外聯貸等，另因應氣候變遷，並陸續推出各項綠色金融商品，鼓勵企業致力ESG永續發展，同時關注金融動態，在風險管控及資本運用效益的考量下，逐步調整業務方向與資產配置，穩固根基，以確保整年度獲利持續成長。

彰銀放眼未來，對於數位金融推動有成，日前更獲中華民國國家企業競爭力發展協會「第20屆國家品牌玉山獎」最佳產品類及最佳人氣品牌類六項大獎肯定，將持續推動並關注普惠金融領域，同時法說會也提出永續發展策略及推動措施資訊，持續與利害關係人溝通，以促進金融發展、社會及環境間衡平的良性循環，與全球夥伴攜手打造永續未來。