台南本土登革熱病例今天新增157例，累計2901例，破3000例在即，這波疫情從第1例到破千例，花了快2個月，但從8月24日破2千例達2085例到即將突破3000例，只花了幾天時間，疾管署登革熱諮詢委員杜武俊指出，這意味疫情真的很嚴峻，加上目前全台已有3起死亡案例，呼籲民眾務必動手孳清自主防疫。

台南今天新增157例確診病例，分別為安南區35例、東區30例、南區28例、永康區22例、北區15例、中西區12例、仁德區6例、安平區及關廟區各3例、歸仁區2例、柳營區1例。

台南曾於2015年遭遇登革熱大流行，當時2萬多人染疫，面對今年疫情，專家原本看好奠基於8年前登革熱防疫經驗，台南可望控制得宜，然而，接連面對颱風、大雨考驗防治成效，疫情愈來愈擴大，台南37個行政區，目前已有27區出現確診病例，連續8天每日病例數都破百。

杜武俊指出，前1000例當時仍控制在少數疫情熱區，隨著破千例後，熱區也變多了，又原本的疫情熱區病例並未完全歸零，舊熱區疫情依舊、新熱區又增加，病例數自然與日俱增。

杜武俊提到，今年疫情非常特別，每一噴完藥，就遇上大雨，影響防治成效，也使得疫情防治難以彰顯成效的重要原因，此外，疫情一擴大，既有防疫人力有限，加上防疫作為迄已持續2個多月，兵疲馬困，都使得防疫面臨考驗。

杜武俊說，病例數迅速增加，意味疫情真的很嚴峻，目前全台已有3起死亡案例，還有母子垂直感染罕見案例，這些都是很嚴重的警訊，他呼籲，民眾面對噴藥能不包覆就不要以養生膠帶包覆，才能確保帶有病毒的蚊子被殺死，同時也避免到疫情熱區，及務必做好防蚊措施。

由於安南區溪墘里及安富里確診病例數持續上升，南市府動員各局處針對里內勞工市場及百棟海砂屋空屋等高風險點執行相關防治，清出大量廢棄物。