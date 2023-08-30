G20峰會即將於印度首都新德里登場，街頭卻出現猴形看板。

20國集團（G20）峰會即將於9月9日至10日在印度首都新德里（New Delhi）登場，印度政府正針對峰會安全措施緊密部署中。德里街頭不僅出現與G20有關的視覺形象，還多了讓外界十分好奇的「猴形看板」，有如另類裝飾品，甚至派員學猴叫驅猴。這些措施效果如何，仍待觀察。

綜合英國廣播公司（BBC）、法新社周三（30日）報導，德里市區不少地方出現實體大小的「2D」灰葉猴（grey langur），這些逼真的塑膠製猴形照片看板是用來嚇退比較小的猴子。除了看板，市政府也規劃派出專業的「擬猴人」在看板附近站崗模仿灰葉猴的叫聲，甚至讓看板「動起來」，加強嚇阻效果。

德里人口3000萬，還住著大量猴子，經常破壞花園、辦公室、住宅屋頂，甚至為了搶食而攻擊人類。當局希望藉由設置灰葉猴看板與「專人學猴叫」等措施，讓峰會場地與動線不受猴群攪局。

NDMC is placing cutouts of Langur at many places and training its personnel to make voices of Langur to scare away monkeys during the G20 visit by leaders of other nations.#G20India2023 #G20Summit2023 #AksaiChin #INDvPAK #AsiaCup2023 pic.twitter.com/ShVn2sXbT9 — Bharat (@Bharatg99) August 30, 2023

灰葉猴適於樹棲，有著長長的尾巴與黑色的臉蛋，具攻擊性，經常從樹上一躍而下。一名資深官員向印度新聞信託社（PTI）表示，市區設置猴形看板之處都是猴群大量出沒的地帶。會模仿灰葉猴叫聲的人力大約30至40名，部署於G20各國代表團預計下榻飯店，接獲通報有猴子現身的地點也會派人「以聲驅猴」。當局也安排專人在特定地點為猴群提供食物，以阻止牠們四處閒晃覓食。

印度此前也採取類似作法驅猴。2010年印度主辦大英國協運動會（Commonwealth Games），德里當局利用真的灰葉猴幫忙嚇跑野生猴子，或者由懂得模仿猴子的人員驅猴。2014年，相關局處雇用40名專業人士模仿灰葉猴，把滯留在國會與首都圈其他政府機關內的猴子趕跑。印度國會早前也用過真的灰葉猴驅趕猴子，後來因為動保團體抗議而作罷。德里市區也有人用彈弓或棍棒驅猴。

Imagine finally getting placed as an intern in New Delhi for the G20 meet and your task is to spend couple of days hiding behind langur cut-outs, mimicking langur voices to scare away monkeys. pic.twitter.com/HRksJ68iWG — Arjun* (@mxtaverse) August 30, 2023

有網友忍不住發文小小開酸：「想像一下，你終於獲派到新德里的G20峰會當實習生，任務是躲在灰葉猴紙板後面好幾天，還要模仿猴的叫聲嚇跑猴子。」

不過，灰葉猴很快就學聰明了。搭配預錄猴叫聲的塑膠看板，設置3天就被猴子徹底破壞。《印度時報》周三質疑：「要設置多少看板才會改變猴子的想法？」