20國集團（G20）峰會即將於9月9日至10日在印度首都新德里（New Delhi）登場，印度政府正針對峰會安全措施緊密部署中。德里街頭不僅出現與G20有關的視覺形象，還多了讓外界十分好奇的「猴形看板」，有如另類裝飾品，甚至派員學猴叫驅猴。這些措施效果如何，仍待觀察。
綜合英國廣播公司（BBC）、法新社周三（30日）報導，德里市區不少地方出現實體大小的「2D」灰葉猴（grey langur），這些逼真的塑膠製猴形照片看板是用來嚇退比較小的猴子。除了看板，市政府也規劃派出專業的「擬猴人」在看板附近站崗模仿灰葉猴的叫聲，甚至讓看板「動起來」，加強嚇阻效果。
德里人口3000萬，還住著大量猴子，經常破壞花園、辦公室、住宅屋頂，甚至為了搶食而攻擊人類。當局希望藉由設置灰葉猴看板與「專人學猴叫」等措施，讓峰會場地與動線不受猴群攪局。
灰葉猴適於樹棲，有著長長的尾巴與黑色的臉蛋，具攻擊性，經常從樹上一躍而下。一名資深官員向印度新聞信託社（PTI）表示，市區設置猴形看板之處都是猴群大量出沒的地帶。會模仿灰葉猴叫聲的人力大約30至40名，部署於G20各國代表團預計下榻飯店，接獲通報有猴子現身的地點也會派人「以聲驅猴」。當局也安排專人在特定地點為猴群提供食物，以阻止牠們四處閒晃覓食。
印度此前也採取類似作法驅猴。2010年印度主辦大英國協運動會（Commonwealth Games），德里當局利用真的灰葉猴幫忙嚇跑野生猴子，或者由懂得模仿猴子的人員驅猴。2014年，相關局處雇用40名專業人士模仿灰葉猴，把滯留在國會與首都圈其他政府機關內的猴子趕跑。印度國會早前也用過真的灰葉猴驅趕猴子，後來因為動保團體抗議而作罷。德里市區也有人用彈弓或棍棒驅猴。
有網友忍不住發文小小開酸：「想像一下，你終於獲派到新德里的G20峰會當實習生，任務是躲在灰葉猴紙板後面好幾天，還要模仿猴的叫聲嚇跑猴子。」
不過，灰葉猴很快就學聰明了。搭配預錄猴叫聲的塑膠看板，設置3天就被猴子徹底破壞。《印度時報》周三質疑：「要設置多少看板才會改變猴子的想法？」
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