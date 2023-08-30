為了強化施工建築工地安全管理、提升轄內建築業者對「施工友善管理及污染防制與安全衛生管理措施」及企業永續發展（SDGs）責任的重視，新北市首辦「優良建築工程評選活動」，評選結果出爐，於今（30）日市政會議由市長侯友宜親自頒獎給獲獎工程，期許期許透過評選活動，精進污染防制措施及建立安全與友善的工作環境。

首屆「優良建築工程評選活動」，由新北市工務局、環保局、勞檢處、景觀處、養工處等單位攜手合作舉辦，為全國第一個優良建築工程評選活動，評選項目包括已辦理多年的「施工圍籬綠美化」項目外，更擴大到基地內外的「施工品管」、「污染防制」、「勞安衛管理」及「友善環境」等4大項目，同時將性別平等友善設施、低碳措施及資源循環再利用等納入加分項目。

工務局長祝惠美表示，建築工程在施工過程中，常因圍籬雜亂或施工噪音而給民眾不好的印象，隨著活動的舉辦，建築開發商已逐步將相關友善措施及環境自動監控管理設施，如噪音及空氣品質PM2.5監測系統等列為施作項目，主動落實工地自主管理，期許藉由本活動創造出有質感的生活美學、低碳及友善之工作環境，提升工地對周遭環境管理意識。

工務局指出，拿下首屆優良建築工程評選特優獎的是捷運三重站捷六基地聯合開發案工程，由潤泰創新國際和台北市捷運局共同獲獎；優等則由國家住宅及都市更新中心的泰山中山段國軍職務宿舍及城鄉局的三峽國光青年社會住宅獲獎；另還其他多項工程獲得佳作，呼籲新北市轄內其他建築工地亦能仿效，努力共同維護安全及友善與智能的工作環境。