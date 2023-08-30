民眾黨新北市議員陳世軒不滿市府拒提供新北市長侯友宜的請假紀錄，今在議會怒批市府態度傲慢、逃避監督，新北市政府晚間發出聲明表示，侯友宜請假皆依規定辦理，且市府已提供侯市長過去3年公假紀錄，作為議員問政之用，十分尊重議會，籲議員勿以藉監督之名搞政治鬥爭之實！

市府表示，該議員企圖借題發揮，發出的新聞稿提及「眾多藍營人士還想藍白合、甚至提出在野整合！」、「民進黨不敢公開高端資訊，蔡英文不敢公開論文，現在侯市府連最基本的請假紀錄都不敢公開，是想要也封存30年？你們比民進黨還不如！」刻意牽拖新北市府的多段言論在在擺明不演了，政治性目的不言可喻，字字句句皆為於議事殿堂搞選舉操弄的證據。

新北市人事處進一步說明，差勤資料屬各機關人事資料管理規則其他人事資料，並依管理程序歸檔管理，屬檔案法所稱之檔案，即適用檔案法，因此，涉及個人隱私的請假紀錄，依照檔案法第18條第5款，以及政府資訊公開法及個人資料保護法的規定，得限制公開。

至於屬可公開的公假紀錄部分，人事處已經公開提供予議員問政， 並多次對外說明，侯友宜市長所有請假絕對依相關規定辦理，該議員明知故問、借題發揮，背後目的昭然若揭。

市府呼籲議員勿為了個人媒體曝光，成天胡扯、搞政治分化，為難公務人員，假監督市政之名，行操作政治之實，嚴正呼籲民意代表回歸職務應盡之責，請多多關心地方建設與該場議事主軸，否則才是閹割自身職權，讓人貽笑大方。