民進黨總統參選人賴清德競選節奏再進一步，明天將為2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證；據轉述，今民進黨中常會雖然只開約半小時，但是黨主席賴清德會中在下軍令，「這場選舉不好打，大家一定要繼續拚下去」。

台北市總部由小英之友會全國榮譽總會長的前衛福部長陳時中擔任主委、立委吳思瑤擔任總幹事，兩人再度合體、新北市則由立委余天擔任。

賴清德明天出席各縣市競總三長授證會議，宣告各縣市總統大選起跑，據了解，規劃名單中，連離島縣市也成立。

據了解，除了雙北，各縣市競選總部主委分別是基隆由立委蔡適應擔任、宜蘭縣前縣長劉守成、桃園為國策顧問、客家大老范振修、新竹市黨團總召柯建銘擔任、新竹縣為竹北市長鄭朝方，台中市是立法院副院長蔡其昌接掌。彰化縣為彰化市長林世賢、嘉義市由遠東機械集團前董事長莊國輝；此外。

由民進黨執政縣市長擔任主委包括嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市陳其邁、屏東縣長周春米；澎湖縣長陳光復；馬祖則由黨部主委李問擔任。

黨內人士強調，不論總統大選「多少督」，都要當作「一對一」選局來打，立委過半不容易，一定要救。