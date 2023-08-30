高雄1名51歲楊姓男子，8月29日晚間在橋頭區五林路段，涉嫌酒駕撞1輛機車後肇逃，48歲蘇姓男騎士傷重不治。員警獲報後沿線追查，在五林路段附近的超商發現一名男子正在結帳。警方聞到酒氣味，經盤查發現此男子就是肇逃的凶嫌。警方訊後，依肇事逃逸、公共危險、過失致死等罪嫌移送橋頭地檢署。

橋頭員警於8月29日晚間10時55分許巡邏經過橋頭區白樹路與甲樹路口時，發現4蘇姓男騎士因車禍受傷倒地，但卻不見肇事車輛。蘇男送醫不治。

警方研判犯嫌尚未走遠，沿線搜查。警方在1個小時內在300公尺外的五林路段上找到肇事的自小客車，並在附近的超商發現一男子正在結帳。

警員發現該名男子臉上有玻璃殘跡並聞到酒味，員警判斷其為肇事逃逸嫌犯，經一番盤查後，此名楊姓男子才坦承肇事。警方於是將楊男帶回派出所訊問。

警方對楊男酒測，酒測值達0.6毫克。警方訊後，全案依肇事逃逸、公共危險、過失致死等罪嫌，將楊男移送橋頭地檢署，並建請檢察官聲押。