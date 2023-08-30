強颱蘇拉來襲，但屏縣府稍早宣布，根據中央氣象局預報資訊，屏東縣31日未達停班停課標準，因此屏東縣31日正常上班上課。

強颱蘇拉暴風圈逼近 金門災害應變中心今晚三級開設
蘇拉颱風來襲雲林無風無雨 明照常上班、照常上課
因應蘇拉颱風陸警 台東縣災害應變中心一級開設
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