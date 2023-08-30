蘇拉強颱來襲 屏東縣未達標準明正常上班上課 19:432023/08/30 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇拉強颱來襲，屏東縣未達標準明正常上班上課。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強颱蘇拉來襲，但屏縣府稍早宣布，根據中央氣象局預報資訊，屏東縣31日未達停班停課標準，因此屏東縣31日正常上班上課。 強颱蘇拉暴風圈逼近 金門災害應變中心今晚三級開設 蘇拉颱風來襲雲林無風無雨 明照常上班、照常上課 因應蘇拉颱風陸警 台東縣災害應變中心一級開設 #強颱 #蘇拉 #屏東縣 #上班 #上課 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇拉暴風圈進入台灣陸地 中央籲持續加強防颱整備 14:032023/08/30 生活 強颱蘇拉來襲屏東6680戶停電 台電動員100人搶修 18:182023/08/30 生活 蘇拉颱風逼近！ 高雄山區撤離57人 第四作戰區升災害應變中心一級開設 16:572023/08/30 生活 嚴防強颱蘇拉 明霸克露橋不排除晚間7時起封閉 12:022023/08/30 生活 中元節逢颱風攪局 蔡英文、賴清德發文祈風調雨順 12:402023/08/30 政治 蔣萬安隔海關心蘇拉動向 李四川：更需注意「這個颱風」 09:462023/08/30 生活 大眼蘇拉「暴風圈中午觸陸」氣象局增加警戒範圍 10:412023/08/30 生活 蘇拉來襲逢年度大潮 桃園消防籲加強防颱及淹水整備 18:442023/08/30 生活 蘇拉颱風逼近 台東縣31日正常上班課 17:382023/08/30 生活 蘇拉颱風外圍環流狂掃 3縣市豪大雨 一路炸到天黑 16:082023/08/30 生活 還是沒有颱風假！ 嘉義縣31日照常上班、上課 18:262023/08/30 生活 請病假卻遭誣賴曠課 國中女全班面前慘遭鞭打 10:162023/08/30 國際 颱風假泡湯！ 高雄風雨未達標 明正常上班課 18:152023/08/30 生活 別再幻想颱風假！陸警解除時間曝 明8縣市風雨最猛 14:022023/08/30 生活 強颱蘇拉雨彈來了！3縣市豪、大雨特報 這地最猛 10:022023/08/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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